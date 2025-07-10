Ясно дали РФ зрозуміти: одна з країн НАТО готова відправити війська в Україну

Це стане частиною ширшої міжнародної ініціативи під назвою "коаліція рішучих".

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Лондон готує військову місію / Колаж: Главред, фото: УНІАН, twitter.com/USNATO

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Британія готова відправити війська в Україну

Війська можуть вирушити для контролю за перемир’ям

Велика Британія висловила готовність відправити своїх військовослужбовців до України з метою підтримки та забезпечення режиму припинення вогню у протистоянні з Росією. Про таку позицію британського уряду повідомив міністр оборони Джон Хілі, передає Express.co.uk.

"Прем'єр-міністр (Британії – ред.) завжди ясно давав зрозуміти, що готовий відправити війська в Україну для зміцнення режиму припинення вогню", — заявив Хілі. відео дня

За попередніми планами, основне навантаження з формування військової місії покладається на Францію та Велику Британію, однак ефективність її реалізації також потребує підтримки з боку Сполучених Штатів.

Раніше в ЗМІ з'являлася інформація, що Британія відмовилася від ідеї введення миротворчого контингенту в Україну через відсутність підтримки з боку президента США Дональда Трампа. Втім, заява міністра оборони свідчить про те, що офіційний Лондон все ще розглядає цей варіант.

Чисельність військ країн НАТО / Інфографіка: Главред

Крім того, Джон Хілі повідомив про створення об’єднаного військового контингенту чисельністю у 50 тисяч осіб для посилення оборони Європи. За його словами, Велика Британія та Франція працюють над зміцненням двосторонньої співпраці в сфері безпеки.

Також міністр зазначив, що на франко-британському саміті буде обговорено спільні дії з реагування на "екстремальні загрози", які постають перед європейськими країнами.

Ініціативи "коаліції рішучих" щодо України - що відомо

Як повідомляв Главред, нещодавно у телефонній розмові прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент Франції Еммануель Макрон обговорили прогрес у межах "коаліції рішучих". Йшлося про плани щодо розміщення військового контингенту в Україні.

Також коаліція лідерів Франції, Німеччини, Польщі, Великої Британії та України поставила РФ жорсткий ультиматум. За їхніми словами, припинення бойових дій має охоплювати всі сфери — сушу, повітря та море.

Окрім цього, повідомлялося, Бельгія відправить війська в Україну у складі "коаліції рішучих". Станеться це одразу після досягнення домовленості про припинення вогню.

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Про джерело: Express.co.uk Express.co.uk — це британський новинний вебсайт, пов’язаний із газетою Daily Express, яка є однією з найстаріших таблоїдних газет у Великій Британії. Сайт належить до медіакомпанії Reach PLC, яка також володіє іншими популярними виданнями, такими як Daily Mirror та Daily Star.

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