Ясно дали РФ зрозуміти: одна з країн НАТО готова відправити війська в Україну

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Велика Британія висловила готовність відправити своїх військовослужбовців до України з метою підтримки та забезпечення режиму припинення вогню у протистоянні з Росією. Про таку позицію британського уряду повідомив міністр оборони Джон Хілі, передає Express.co.uk.
"Прем'єр-міністр (Британії – ред.) завжди ясно давав зрозуміти, що готовий відправити війська в Україну для зміцнення режиму припинення вогню", — заявив Хілі.відео дня
За попередніми планами, основне навантаження з формування військової місії покладається на Францію та Велику Британію, однак ефективність її реалізації також потребує підтримки з боку Сполучених Штатів.
Раніше в ЗМІ з'являлася інформація, що Британія відмовилася від ідеї введення миротворчого контингенту в Україну через відсутність підтримки з боку президента США Дональда Трампа. Втім, заява міністра оборони свідчить про те, що офіційний Лондон все ще розглядає цей варіант.
Крім того, Джон Хілі повідомив про створення об’єднаного військового контингенту чисельністю у 50 тисяч осіб для посилення оборони Європи. За його словами, Велика Британія та Франція працюють над зміцненням двосторонньої співпраці в сфері безпеки.
Також міністр зазначив, що на франко-британському саміті буде обговорено спільні дії з реагування на "екстремальні загрози", які постають перед європейськими країнами.
Ініціативи "коаліції рішучих" щодо України - що відомо
Як повідомляв Главред, нещодавно у телефонній розмові прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент Франції Еммануель Макрон обговорили прогрес у межах "коаліції рішучих". Йшлося про плани щодо розміщення військового контингенту в Україні.
Також коаліція лідерів Франції, Німеччини, Польщі, Великої Британії та України поставила РФ жорсткий ультиматум. За їхніми словами, припинення бойових дій має охоплювати всі сфери — сушу, повітря та море.
Окрім цього, повідомлялося, Бельгія відправить війська в Україну у складі "коаліції рішучих". Станеться це одразу після досягнення домовленості про припинення вогню.
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Про джерело: Express.co.uk
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