Зеленський заявив про ймовірність державного перевороту в грудні / УНІАН

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у нього є звукова інформація про те, що в Україні готується військовий переворот 1-2 грудня.

Таку заяву президент зробив у п'ятницю, 26 листопада, під час спілкування з журналістами в межах пресмарафону, трансляція якого велася онлайн.

"Я отримав інформацію, що 1 грудня в нашій державі буде державний переворот. <...> У нас є не тільки агентурна інформація, але навіть звукова інформація, де представники з України, скажімо так, з представниками Росії обговорюють участь Ріната Ахметова в державному перевороті в Україні. Що буде залучено $1 млрд і так далі", - повідомив глава держави.

"Я не Бурба, але можу сказати, що у нас не тільки агентурна, але і звукова інформація", — додав Зеленський, і зазначив, що на записах представники РФ і України нібито обговорюють можливу участь Ахметова в підготовці держперевороту.

Водночас Зеленський зазначив, що Ахметова хочуть підставити.

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"Я вважаю, що це підстава бізнесменові Рінату Ахметову, його втягують у війну проти держави Україна. Вважаю, що він почав її, що це буде його велика помилка - не можна воювати проти свого народу, проти президента, який обраний народом України", — підкреслив Зеленський.