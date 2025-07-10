Чи зможе Путін "дотиснути Україну": з'явився несподіваний прогноз

Влада в РФ почала готувати "в жертву" банківську систему, вважає Ігор Ліпсіц.

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Ігор Ліпсіц / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, ua.depositphotos.com

Важливе із заяв Ліпсіця:

Путін може продовжувати війну ціною руйнування економіки РФ

У РФ почали готувати "в жертву" банківську систему

Російський економіст, доктор економічних наук Ігор Ліпсіц прокоментував запитання про те, скільки в російського диктатора Володимира Путіна залишається часу для продовження війни на тлі погіршення ситуації в економіці РФ.

"Ну ось у нас із вами зараз почався липень - шість місяців до кінця року. Я розумію ситуацію так: якщо він не зможе дотиснути Україну до ситуації, коли він буде згоден піти на серйозні переговори, то далі йому доведеться продовжувати війну ціною руйнування економіки та її переведення на модель Північної Кореї", - наголосив він в інтерв'ю Главреду.

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Експерт вважає, що реалізація такого сценарію викличе величезне роздратування в РФ і цілком може стати загрозою його особистій безпеці.

"Він намагається цього не допустити. Тому зараз він намагається вивернутися: і Україну дотиснути, і при цьому не зруйнувати остаточно бюджет", - пояснив він.

/ Інфографіка - Главред

Співрозмовник також зазначив, що влада в РФ почала готувати "в жертву" банківську систему.

"Банки вже змушують кредитувати збиткові підприємства, збиткові регіони в розрахунку на те, що "зараз якось перекрутимося". А з банками, коли вони почнуть руйнуватися - вже 2026 року - будемо розбиратися потім. Тобто росіяни всіма силами намагаються встигнути у 2025 році: розгромити Україну, домогтися хоча б видимості перемоги - і вже потім, як то кажуть, розбиратися на уламках власної економіки, що вціліло, а що ні", - додав Ліпсіц.

Дивіться відео - інтерв'ю Ігоря Ліпсіця:

Раніше повідомлялося про те, що країни Балтії побоюються закінчення війни в Україні. Естонія, Латвія і Литва стурбовані тим, що Москва не зупиниться на Україні.

Нагадаємо, раніше було названо ключову умову переговорів про закінчення війни. Ключовим є питання про те, які реальні гарантії безпеки повинна отримати Україна.

Як повідомляв Главред, раніше Костенко пояснив, що може гарантувати безпеку ЄС. Країни з ядерним статусом фактично припинили отримувати військові загрози з боку потенційних агресорів.

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Про персону: Ігор Ліпсіц Ігор Володимирович Ліпсіц (нар. 18 березня 1950) - російський вчений, доктор економічних наук. Є одним із засновників Вищої школи економіки, повідомляє Вікіпедія. На сьогодні є один з найавторитетніших фахівців в області маркетингу і ціноутворення в Росії. Веде канал на YouTube з лекціями з економіки та маркетингу.

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