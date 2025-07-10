Не за всі гроші світу: де в Україні найдешевші квартири в новобудовах

Головне:
- В 6 містах України можна купити нове житло до 30 тисяч доларів
- Найдешевша нерухомість продається у Сумах
- Доступну квартиру можна купити не лише у містах, що недалеко від фронту
Житло в Україні - задоволення, яке може дозволити собі далеко не кожен. А на тлі війни у низці більш безпечних областей України ціни на новобудови різко підскочили.
Про це свідчать дані на платформі ЛУН. Однак попри це у 6 областях України ціни на житло залишаються досить низькими, що диктують супутні ризики.
З'ясувалося, що на первинному ринку нерухомості України можна придбати однокімнатну квартиру до 30 тисяч доларів у прифронтових містах та навіть одному місті на Заході України.
Очолюють рейтинг міст з найдешевшою нерухомістю Суми, де однокімнатна квартира коштує близько 23,5 тисяч доларів. Не набагато дорожче доведеться заплатити за таке ж помешкання у Миколаєві. Ціни там тримаються на рівні 24,8 тисяч доларів.
Дещо дорожче житло пропонують мешканцям Запоріжжя, де однокімнатна квартира коштує 26,7 тисяч доларів. На четвертому місці Харків з середнім цінником на такого типу квартири на первинному ринку 27,8 тисяч доларів.
Під 30 тисяч доларів обійдеться нове житло мешканцям Чернігова та Хмельницького - там однокімнатні квартири продають по 28,6 та 29 тисяч доларів відповідно.
Ціни на житло в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що у Києві помітно подорожчали квартири в новобудовах. За останні 6 місяців вартість квадратного метра в них зросла на 3,61%, або майже 2 000 грн.
Раніше повідомлялося, що в Україні стрімко зростають ціни на ринку первинної нерухомості. Відчутно подорожчали квартири у більшості регіонів України. Зокрема ціни на квартири у новобудовах найбільше зросли у Чернігівській та Житомирській областях - на 8%.
Напередодні стало відомо, що в Україні одразу у декількох містах збільшились цінники на оренду однокімнатних квартир. Мова йде про Київ, Львів, Дніпро, Одесу, Ужгород, Рівне та Хмельницький.
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Про джерело: ЛУН
ЛУН (англ. LUN) — українська IT-компанія, заснована у 2008 році, яка спеціалізується на створенні інноваційних PropTech[en] рішень. ЛУН розробляє та впроваджує продукти, які спрощують процес купівлі, продажу та оренди нерухомості в Україні та за її межами. Працює у 10 країнах світу, пише Вікіпедія.
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