Не за всі гроші світу: де в Україні найдешевші квартири в новобудовах

Українці можуть придбати недорогу оселю у шести областях.

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Де в Україні квартира в новобудові коштує менше 25 тисяч доларів / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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В 6 містах України можна купити нове житло до 30 тисяч доларів

Найдешевша нерухомість продається у Сумах

Доступну квартиру можна купити не лише у містах, що недалеко від фронту

Житло в Україні - задоволення, яке може дозволити собі далеко не кожен. А на тлі війни у низці більш безпечних областей України ціни на новобудови різко підскочили.

Про це свідчать дані на платформі ЛУН. Однак попри це у 6 областях України ціни на житло залишаються досить низькими, що диктують супутні ризики.

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З'ясувалося, що на первинному ринку нерухомості України можна придбати однокімнатну квартиру до 30 тисяч доларів у прифронтових містах та навіть одному місті на Заході України.

Очолюють рейтинг міст з найдешевшою нерухомістю Суми, де однокімнатна квартира коштує близько 23,5 тисяч доларів. Не набагато дорожче доведеться заплатити за таке ж помешкання у Миколаєві. Ціни там тримаються на рівні 24,8 тисяч доларів.

Дещо дорожче житло пропонують мешканцям Запоріжжя, де однокімнатна квартира коштує 26,7 тисяч доларів. На четвертому місці Харків з середнім цінником на такого типу квартири на первинному ринку 27,8 тисяч доларів.

Під 30 тисяч доларів обійдеться нове житло мешканцям Чернігова та Хмельницького - там однокімнатні квартири продають по 28,6 та 29 тисяч доларів відповідно.

Ціни на житло в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у Києві помітно подорожчали квартири в новобудовах. За останні 6 місяців вартість квадратного метра в них зросла на 3,61%, або майже 2 000 грн.

Раніше повідомлялося, що в Україні стрімко зростають ціни на ринку первинної нерухомості. Відчутно подорожчали квартири у більшості регіонів України. Зокрема ціни на квартири у новобудовах найбільше зросли у Чернігівській та Житомирській областях - на 8%.

Напередодні стало відомо, що в Україні одразу у декількох містах збільшились цінники на оренду однокімнатних квартир. Мова йде про Київ, Львів, Дніпро, Одесу, Ужгород, Рівне та Хмельницький.

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Про джерело: ЛУН ЛУН (англ. LUN) — українська IT-компанія, заснована у 2008 році, яка спеціалізується на створенні інноваційних PropTech[en] рішень. ЛУН розробляє та впроваджує продукти, які спрощують процес купівлі, продажу та оренди нерухомості в Україні та за її межами. Працює у 10 країнах світу, пише Вікіпедія.

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