Окочуриться на сцені: журналіст повідомив про стан російської співачки

Надію Кадишеву підозрюють у важкому захворюванні.

https://glavred.net/starnews/okochuritsya-na-scene-zhurnalist-soobshchil-o-sostoyanii-rossiyskoy-pevicy-10680215.html Посилання скопійоване

Надію Кадишеву підозрюють у швидкій смерті / Колаж Главред, фото МК

Коротко:

Про що повідомив Отар Кушанашвілі

Хто винен у такому стані Кадишевої

Російський ведучий Отар Кушанашвілі, який раніше засудив вторгнення РФ в Україну, занепокоївся щодо здоров'я популярної російської співачки Надії Кадишевої.

На його думку, співачка тримається на сцені з останніх сил. Про це він повідомив у бесіді з російськими пропагандистами.

відео дня

Шоумен вважає, що чоловік і син виконавиці заради власної вигоди користуються її талантом, і саме через них вона продовжує виступати. Кушанашвілі зазначив, що статки зірки, очевидно, залишають бажати кращого.

Кадишеву використовують її родичі / Фото Клео.ру

"Ви ж ось усі бачите, що вона погано виглядає. Вона окочуриться на сцені! Ніхто не жаліє її", - обурився телеведучий.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше Главред повідомляв про те, що Кушанашвілі розніс Кіркорова за зовнішній вигляд, адже, на думку ведучого, м'язи путініста виглядають неприродно.

Нагадаємо, у зірки кулінарного шоу "МастерШеф" і шеф-кухаря Ольги Мартиновської почався новий етап у стосунках. Крім того вона вперше показала коханого.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред