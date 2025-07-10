Окочуриться на сцені: журналіст повідомив про стан російської співачки

Коротко:
- Про що повідомив Отар Кушанашвілі
- Хто винен у такому стані Кадишевої
Російський ведучий Отар Кушанашвілі, який раніше засудив вторгнення РФ в Україну, занепокоївся щодо здоров'я популярної російської співачки Надії Кадишевої.
На його думку, співачка тримається на сцені з останніх сил. Про це він повідомив у бесіді з російськими пропагандистами.
Шоумен вважає, що чоловік і син виконавиці заради власної вигоди користуються її талантом, і саме через них вона продовжує виступати. Кушанашвілі зазначив, що статки зірки, очевидно, залишають бажати кращого.
"Ви ж ось усі бачите, що вона погано виглядає. Вона окочуриться на сцені! Ніхто не жаліє її", - обурився телеведучий.
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Раніше Главред повідомляв про те, що Кушанашвілі розніс Кіркорова за зовнішній вигляд, адже, на думку ведучого, м'язи путініста виглядають неприродно.
Нагадаємо, у зірки кулінарного шоу "МастерШеф" і шеф-кухаря Ольги Мартиновської почався новий етап у стосунках. Крім того вона вперше показала коханого.
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