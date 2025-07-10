Путін може зупинити війну, ситуація в Росії стає все гіршою - що сталось

Провал у сільському господарстві та зростання невдоволення населення можуть змусити Кремль припинити війну проти України, зазначає економіст.

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Путін може зупинити війну - названо реальну умову / Колаж Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

Є ряд ознак, які можуть вказувати на обвал економіки РФ

Осінь може стати складною для РФ через рекордний неврожай

Продовольчі труднощі та загроза бунтів можуть змусити Путіна припинити війну

Саме провал у сільському господарстві та зростання невдоволення в тилу можуть стати переломним моментом для Росії у війні проти України. Про це в інтерв'ю Главреду розповів російський економіст, доктор економічних наук Ігор Ліпсіц.

На думку Ліпсіца, існує кілька сигналів, які свідчитимуть про те, що економіка Росії більше не витримує навантаження, і Кремлю доведеться сідати за стіл переговорів.

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Він пояснив, що війна з Україною є виснажливою, а такі конфлікти зазвичай завершуються тоді, коли жодна зі сторін уже не здатна досягти військової переваги — лінія фронту стабілізується, і бойові дії втрачають динаміку. Подібна ситуація спостерігалася, зокрема, під час війни в Кореї. Крім того, можуть виникнути серйозні проблеми всередині самої Росії, які також сприятимуть пошуку шляхів завершення війни.

"Давайте повернемося, скажімо, до часів Першої світової війни. Не можна сказати, що в 1917 році російська армія на фронтах Першої світової була в поганому становищі. Ні, були цілком нормальні варіанти постачання, зброя була, армію нормально годували, і не було тотального розвалу або руйнування системи. Але в тилу почалися коливання. Як ви пам'ятаєте, почалися перебої з продовольчим постачанням в Петербурзі, і з цього почалася Лютнева революція. А потім все пішло шкереберть.Ось приблизно те ж саме може статися і в сучасній Росії. І, до речі, це вже можна акуратно прогнозувати", - вказує економіст.

Дивіться відео інтерв'ю Ігоря Ліпсіца Главреду про проблеми в російській економіці:

Економіст зауважив, що ще кілька місяців тому попереджав, що осінь може стати складною для Росії через ситуацію в аграрному секторі. Перші звіти про збирання врожаю вже свідчать про проблеми — обсяги значно нижчі, ніж торік, подекуди врожай становить лише третину минулорічного.

На думку Ліпсіца, це може призвести до втрати Росією статусу не лише найбільшого, а й навіть помітного експортера пшениці. У країні можуть виникнути продовольчі труднощі, що спричинить невдоволення серед населення. У такій ситуації припинення війни може стати для Кремля інструментом для зниження соціальної напруги.

"І тоді припинення війни може стати тим козирем, який Путін може піднести населенню. Тому я б дуже уважно стежив за тим, що буде відбуватися в сільському господарстві і з урожаєм в Росії цієї осені. Там може бути дійсно дуже неприємна ситуація — і вона цілком реальна", - резюмував він.

Війна в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російська економіка здатна підтримувати ведення війни проти України передусім завдяки прибуткам від нафтогазової галузі. На думку військового експерта, полковника запасу ЗСУ та льотчика-інструктора Романа Світана, у разі повного знищення цієї сфери РФ може розвалитися протягом пів року.

Водночас у Європі фіксують зростання загроз із боку Росії. За словами глави чеської розвідки BIS Міхала Куделки, 2024 рік став одним із найнебезпечніших для національної безпеки Чехії — через активізацію російських кібератак, дезінформаційних кампаній, шпигунства та диверсій.

А тим часом президент США Дональд Трамп заявив про готовність підтримати двопартійний законопроєкт щодо нових санкцій проти РФ, висунувши при цьому власні умови, повідомляє Politico.

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Про персону: Ігор Ліпсіц Ігор Володимирович Ліпсіц (нар. 18 березня 1950) - російський вчений, доктор економічних наук. Є одним із засновників Вищої школи економіки, повідомляє Вікіпедія. На сьогодні є один з найавторитетніших фахівців в області маркетингу і ціноутворення в Росії. Веде канал на YouTube з лекціями з економіки та маркетингу.

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