Незвичайна зачіска і стильний образ: Олена Зеленська підкорила своїм виглядом

Олена Зеленська обрала строгий костюм.

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Олена Зеленська - який вигляд має / колаж: Главред, фото: t.me, Олена Зеленська

Коротко:

Олена Зеленська вирушила до Італії

У якому образі вона там з'явилася

Перша леді України Олена Зеленська відвідала Італію вчора, 9 липня, разом із чоловіком Володимиром Зеленським.

Як стало відомо із соцмереж Зеленської, для офіційної зустрічі вона обрала коричневий брючний костюм і підкреслила талію поясом.

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Образ вона доповнила брошкою і зробила акуратну зачіску із зібраним волоссям.

Олена Зеленська в Італії / фото: t.me, Олена Зеленська

"Сьогодні в Італії зробили важливий крок до поглиблення академічної співпраці в рамках Глобальної коаліції українських студій. Відтак, Україна отримала можливість ще більше зміцнити свою суб'єктність на міжнародній арені та поширити свою м'яку силу, руйнуючи усталені російські наративи. Вдячна італійцям за прагнення об'єднати ініціативи з дослідження, популяризації та розвитку української культури, історії, мови та літератури через заклади вищої освіти", - написала перша леді.

Дивіться відео, який вигляд мала Олена Зеленська на офіційній зустрічі:

Олена Зеленська надала перевагу природному макіяжу / фото: скрін t.me, Олена Зеленська

Зазначимо, Олена Зеленська для офіційних заходів обирає одяг українських брендів, також раніше її стилісткою була засновниця українського бренду Gunia Project Наталія Каменська.

Олена Зеленська / інфографіка: Главред

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Олена Зеленська - останні новини по темі

Додамо, раніше Олена Зеленська відвідала Міжвідомчу координаційну раду з впровадження Всеукраїнської програми ментального здоров'я і продемонструвала особливу брошку з символічним підтекстом

А також, як повідомляв Главред, під час ділового візиту до Франції Олена Зеленська показала особливий образ у стилі "паризького шику".

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Про персону: Олена Зеленська Олена Зеленська - дружина президента України Володимира Зеленського, перша леді України з 20 травня 2019 року, сценарист студії "Квартал-95", повідомляє Вікіпедія. Входить до списку 100 найвпливовіших людей 2023 року за версією журналу Time.

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