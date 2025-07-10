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Хто в Україні отримує пенсію 390 тисяч гривень на місяць - розкрито рекордні суми

Юрій Берендій
10 липня 2025, 19:42
1942
В Україні найбільші пенсії отримують судді та прокурори, їхні виплати сягають сотень тисяч гривень і в десятки разів перевищують пенсії звичайних громадян.
Хто в Україні отримує пенсію 390 тисяч гривень на місяць - розкрито рекордні суми
Різниця між мінімальною та максимальною пенсіями - 165 разів / Колаж Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

  • Хто в Україні отримує найбільші пенсії
  • Яка максимальна пенсія в Україні

Найбільші пенсії в Україні отримують судді та прокурори. Їхні виплати регулюються окремими спеціальними законами, ухваленими парламентом і підписаними главою держави. Про це повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев у своєму Telegram-каналі.

Він зазначив, що надіслав офіційний запит до Пенсійного фонду України з питанням, хто саме отримує найвищі пенсії та які це суми, і вже отримав відповідь.

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"Цифри шокують. Насамперед тому, що їх ніяк не можна порівняти з пенсіями батьків і родичів більшості українців, тими пенсіями, про які ви мені пишете. Я поділяю вашу думку, що система нарахування пенсій має бути справедливою", - зазначив Гетманцев.

Нардеп повідомив, що у запиті до Пенсійного фонду просив опублікувати 20 найбільших пенсій відповідно до різних категорій "спецпенсіонерів".

Він також поділився частиною з них:

  • Серед суддів найвища пенсія становить 390 тисяч гривень, а останнє місце в умовному ТОП-20 займає виплата майже в 320 тисяч.
Хто в Україні отримує пенсію 390 тисяч гривень на місяць - розкрито рекордні суми
/ Фото: Данило Гетманцев/Telegram
  • У прокурорів максимальна пенсія сягає 219 тисяч, а найменша в цьому списку — 119 тисяч гривень.
Хто в Україні отримує пенсію 390 тисяч гривень на місяць - розкрито рекордні суми
/ Фото: Данило Гетманцев/Telegram
  • Лише один народний депутат отримує пенсію у 245,9 тисячі, тоді як у решти вона коливається від 21,8 до 59,8 тисяч гривень.
Хто в Україні отримує пенсію 390 тисяч гривень на місяць - розкрито рекордні суми
/ Фото: Данило Гетманцев/Telegram

Для порівняння, максимальна пенсія шахтаря складає лише 29 тисяч гривень.

Гетманцев наголосив, що гідна пенсія має бути не лише для окремих категорій, а для всіх українців, які сумлінно працювали все життя. Він нагадав, що триває розгляд законопроєкту про скасування спецпенсій прокурорів, і висловив переконання, що його буде ухвалено в другому читанні. За словами депутата, це стане першим, але не останнім кроком до справедливості.

Хто в Україні отримує пенсію 390 тисяч гривень на місяць - розкрито рекордні суми
/ Фото: Данило Гетманцев/Telegram

"Різниця між мінімальною та максимальною пенсіями (в Україні - ред.), не 2 рази, не 3 рази і не 10 разів, а 165 разів. Так не може бути. Принаймні у солідарній пенсійній системі", - резюмував він.

Які документи треба подати для виходу на пенсію
Які документи треба подати для виходу на пенсію / Інфографіка: Главред

Пенсії в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, з 1 липня Пенсійний фонд України взяв на себе повноваження щодо призначення соціальних виплат, які раніше здійснювали органи соціального захисту. Це може вплинути на строки надходження деяких виплат, зокрема пенсій.

На розмір пенсій в Україні впливають різні фактори, але головними залишаються офіційна заробітна плата та страховий стаж. Главред зʼясував, який дохід і стаж потрібні, аби отримувати пенсію в розмірі 11 000 гривень.

Водночас у проєкті Бюджетної декларації на 2026–2028 роки уряд передбачає поступове зростання мінімальної пенсії. Уже з 1 січня 2026 року її планують підвищити до 2564 гривень на місяць, згідно з постановою Кабміну №774 від 27 червня 2025 року, оприлюдненою на офіційному порталі.

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Про персону: Данило Гетманцев

Гетманцев Данило - український політик, юрист і науковець. З 2019 року — народний депутат України 9-го скликання від партії "Слуга народу". Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики. Доктор юридичних наук, професор, повідомляє Вікіпедія.

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