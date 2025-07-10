Війна в Україні затягнеться, чого чекати далі - Зеленський розкрив дані розвідки

Президент Володимир Зеленський заявив, що війна в Україні триватиме, оскільки Росія навмисно затягує конфлікт і не зацікавлена у справжньому мирі.

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Зеленський зробив заяву щодо тривалості війни / Колаж Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, скріншот із відео, УНІАН

Про що сказав Зеленський:

Росія має намір затягувати війну

Санкції проти РФ мають бути "реально сильними"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що війна в Україні триватиме, оскільки, за даними української та західних розвідок, Володимир Путін має намір її затягувати. Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час пресконференції у Римі 10 липня.

Зеленський наголосив, що російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін відкидає всі можливості досягнення справжнього припинення вогню й залишається залежним від насильства та вбивств.

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"Він не хоче реального миру. Путін залежний він війни і вбивств. Його можна тільки реальною силою змусити відмовитися від такої залежності. Тому потрібно, щоб наша оборона в Україні була достатньо сильною. І щоб санкції проти Росії були реально сильними", – додав український президент.

Війна в Україні - яка ситуація на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, упродовж найближчих місяців основним завданням армії країни-агресорки Росії залишатиметься спроба розширити сухопутний коридор на лінії фронту. Про це заявив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан.

Водночас він висловив переконання, що Дніпропетровська область навряд чи стане новим осередком бойових дій. За словами Світана, окупантам занадто складно туди дістатися, адже відстань до Дніпра — понад 200 кілометрів, тому просування в цьому напрямку наразі малоймовірне.

На сьогодні головні сили російських військ зосереджені на сході Покровського напрямку — окупанти намагаються прорватися до Костянтинівки. Як повідомив речник Оперативно-стратегічного угруповання "Хортиця" Віктор Трегубов, у цьому районі противник стягнув понад 100 тисяч солдатів.

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Про джерело: Офіс Президента України Офіс Президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат Президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

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