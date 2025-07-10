Війна в Україні затягнеться, чого чекати далі - Зеленський розкрив дані розвідки

Про що сказав Зеленський:
- Росія має намір затягувати війну
- Санкції проти РФ мають бути "реально сильними"
Президент України Володимир Зеленський заявив, що війна в Україні триватиме, оскільки, за даними української та західних розвідок, Володимир Путін має намір її затягувати. Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час пресконференції у Римі 10 липня.
Зеленський наголосив, що російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін відкидає всі можливості досягнення справжнього припинення вогню й залишається залежним від насильства та вбивств.
"Він не хоче реального миру. Путін залежний він війни і вбивств. Його можна тільки реальною силою змусити відмовитися від такої залежності. Тому потрібно, щоб наша оборона в Україні була достатньо сильною. І щоб санкції проти Росії були реально сильними", – додав український президент.
Війна в Україні - яка ситуація на фронті
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, упродовж найближчих місяців основним завданням армії країни-агресорки Росії залишатиметься спроба розширити сухопутний коридор на лінії фронту. Про це заявив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан.
Водночас він висловив переконання, що Дніпропетровська область навряд чи стане новим осередком бойових дій. За словами Світана, окупантам занадто складно туди дістатися, адже відстань до Дніпра — понад 200 кілометрів, тому просування в цьому напрямку наразі малоймовірне.
На сьогодні головні сили російських військ зосереджені на сході Покровського напрямку — окупанти намагаються прорватися до Костянтинівки. Як повідомив речник Оперативно-стратегічного угруповання "Хортиця" Віктор Трегубов, у цьому районі противник стягнув понад 100 тисяч солдатів.
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Про джерело: Офіс Президента України
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