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Україні загрожує повномасштабна енергокриза та аварійні відключення - експерт

3 листопада 2021, 05:26

Нинішня ситуація є наслідком недобросовісної підготовки влади до опалювального сезону, яка сподівалася на те, що зима буде не дуже холодною.

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Відключатимуть електроенергію всім, попередив Дмитро Марунич / Wikipedia

Співголова Фонду енергетичних стратегій, експерт у сфері енергетики Дмитро Марунич не виключає, що в Україні є цілком реальою повномасштабна енергокриза з аварійними відключеннями.

За його словами, на українських теплоелектростанціях вугілля критично не вистачає - його в чотири рази менше, ніж повинно було бути на поточну дату згідно з планами Міненерго. Привезти вугілля немає звідки, окрім як з Росії. З електроенергією ситуація аналогічна - якщо не буде імпорту з Росії та Білорусі, то цілком ймовірно, що в Україні можуть початися віялові відключення.

"Наслідки, на жаль, можуть бути сумними, тому що відключатимуть усіх - постраждає вся промисловість, за винятком критичної інфраструктури (водоканалів, підприємств, відключення яких можуть призвести до аварій), малий і середній бізнес, населення, як це вже було в 2015 році (тим більше, що в Україні є велика кількість домогосподарств, які використовують електроопалення). А разом з цим ризикує постраждати і вся економіка", - сказав Марунич в коментарі Главреду.

Експерт у сфері енергетики вважає, що нинішня ситуація є наслідком недобросовісної підготовки влади до опалювального сезону, яка сподівалася на те, що зима буде не дуже холодною і що блоки атомних електростанцій ідеально працюватимуть.

читайте такожВ Україні гострий дефіцит вугілля - Міненерго"Відповідно, виправити ситуацію може лише імпорт в достатніх обсягах. Хоча вже є оцінки, що й імпорту може не вистачити, тому залишається лише сподіватися, що до такого катастрофічного дефіциту не дійде", - зазначив Марунич.

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Як повідомляв Главред, голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус заявив, що з 1 листопада імпорту електроенергії з Білорусі та РФ не буде.

За його словами, компанія Інтер РАО 20 жовтня оголосила аукціон на продаж електроенергії, але 21 жовтня відповідний аукціон був скасований. Таким чином, українські компанії не зможуть відновити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі.

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тарифи на електроенергію Дмитро Марунич
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