Загроза онкології: українська актриса зробила серйозне зізнання

Коротко:
- У чому зізналася актриса Антоніна Хижняк
- Яке рішення вона знайшла
Українська акторка Антоніна Хижняк, яка зіграла головну роль у новому детективному серіалі "Ключі від правди" і "Мотрю" в серіалі "Спіймати Кайдаша", зробила несподіване зізнання щодо свого здоров'я.
На своїй сторінці в Instagram, акторка написала, що у неї ризик раку шийки матки. "Так, за онкомаркерами я в зоні ризику раку шийки матки - роблю собі вакцину. Це вже друга з трьох. Дорого, але для здоров'я - найкраща інвестиція. Шкодую лише про одне, що ці вакцини не винайшли раніше", - написала актриса.
Вона також додала, що планує робити вакцину своєму синові Максиму.
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Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше Тарас Цимбалюк показав Світлану Готочкіну, яка тримає коробочку з обручкою. Фанати вже приготувалися вітати Цимбалюка з третіми заручинами, але поспішили. Весіллям із Готочкіною в актора поки що й не пахне, а ось зганьбитися перед обраницею актор примудрився.
Раніше українські актори Антоніна Хижняк і Тарас Цимбалюк здивували своїм пристрасним поцілунком.
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Про персону: Антоніна Хижняк?
Антоніна Хижняк - українська актриса театру, кіно та дубляжу. Найбільш відома роллю Мотрі Кайдаш у серіалі "Спіймати Кайдаша" (2020). Офіційний український голос шведської акторки Алісії Вікандер.
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