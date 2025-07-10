Загроза онкології: українська актриса зробила серйозне зізнання

Антоніна Хижняк зізналася, що у неї є загроза онкології.

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Антоніна Хижняк розповіла про своє здоров'я / Колаж Главред, фото Instagram/tonya_actress

Коротко:

У чому зізналася актриса Антоніна Хижняк

Яке рішення вона знайшла

Українська акторка Антоніна Хижняк, яка зіграла головну роль у новому детективному серіалі "Ключі від правди" і "Мотрю" в серіалі "Спіймати Кайдаша", зробила несподіване зізнання щодо свого здоров'я.

На своїй сторінці в Instagram, акторка написала, що у неї ризик раку шийки матки. "Так, за онкомаркерами я в зоні ризику раку шийки матки - роблю собі вакцину. Це вже друга з трьох. Дорого, але для здоров'я - найкраща інвестиція. Шкодую лише про одне, що ці вакцини не винайшли раніше", - написала актриса.

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Антоніна Хижняк розповіла про здоров'я / Фото Instagram/tonya_actress

Вона також додала, що планує робити вакцину своєму синові Максиму.

Антоніна Хижняк із сином / instagram.com/tonya_actress

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