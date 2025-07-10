Українців чекає підвищення тарифу на електроенергію: коли зросте ціна

Що сказав Омельченко:
- Україна має прирівняти комунальні тарифи до європейських
- Для населення вартість електроенергії навряд чи зросте
У липні 2025 року побутові споживачі в Україні сплачують квитанції за використання електроенергії по тарифу 4,32 гривні за кВт/год. Але Україна зобов'язана привести ціни на комунальні послуги до європейських.
Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко в ефірі Ранок.LIVE розповів, чи слід очікувати підвищення тарифу на електроенергію в межах цього зобов'язання.
За його словами, навряд чи в Україні зростуть ціни на електроенергію для населення, адже наступного року можуть відбутися вибори, а перегляд тарифів на комунальні послуги є "смертельним" для політиків.
"Немає зараз економічних підстав для підвищення цін, хоча в перспективі вони можуть трохи вирости, аби зрівнятися з тарифами для бізнесу", - наголосив Омельченко.
Комунальні тарифи в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що після закінчення війни в Україні очікується підвищення тарифів, яке допоможе відновити рентабельність споживчого сегмента енергетики, полегшити боргове навантаження в окремих його частинах і стимулюватиме конкуренцію на оптовому та роздрібному ринках енергії, а також мотивуватиме заходи з підвищення енергоефективності.
Раніше стало відомо, що у Міжнародному валютному фонді наголошують на необхідності підняття "комуналки" до ринкової вартості, а наприклад, лише ринкова вартість електроенергії може сягати 9-11 гривень за кВт/год.
Нещодавно повідомлялося, що українські постачальники газу встановили ціни на липень. Хоча річна базова пропозиція не змінилась, але місячна ринкова ціна зросла.
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Про персону: Володимир Омельченко
Володимир Омельченко - директор енергетичних програм Центру Разумкова.
Автор понад 50 наукових і публіцистичних праць. Брав участь у розробці та здійсненні міжнародних енергетичних проектів та наукових дослідженнях міжнародної енергетичної політики.
У 1992–1996 р. працював на різних посадах в галузі машинобудування;
1997–1998 — головний фахівець відділу нафтової, газової та нафтопереробної промисловості міністерства економіки України;
1998–2003 — НАК "Нафтогаз України", очолював напрям транспорту нафти;
2004–2007 — головний консультант Національного інституту проблем міжнародної безпеки РНБО України;
з лютого 2007 р. — експерт Центру Разумкова, з 2013 року — директор енергетичних програм.
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