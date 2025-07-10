Криваве око: британських підданих налякав зовнішній вигляд короля

Король Чарльз з'явився на публіці і налякав своїм хворобливим виглядом шанувальників,

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Чарльз III налякав своїм оком / колаж: Главред, фото: instagram.com/theroyalfamily

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Що трапилося з королем Чарльзом

Як він виглядав на останньому заході

Остання публічна поява короля Карла II викликала чимало подиву.

За даними Fox News Digital, 8 липня монарх вітав президента Франції Еммануеля Макрона і його дружину Бріжит у Віндзорі. До 76-річного принца приєдналася його дружина, королева Камілла, а принц Вільям і його дружина Кейт Міддлтон очолили церемонію відкриття державного візиту до Франції.

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Монарх сяяв посмішкою, вітаючи президента Франції та його дружину, але багато хто помітив помітне почервоніння в його правому оці. Чарльз усе ще проходить курс лікування від невідомої форми раку.

Подивитися фото закривавленого ока короля можна тут

Джерело в палаці повідомило, що у Чарльза лопнула кровоносна судина в одному оці. Вони зазначили, що це не пов'язано з іншими захворюваннями, включно з лікуванням раку.

Король Чарльз / ua.depositphotos.com

Рак у Чарльза діагностували 2024 року.

Чарльз, схоже, не відчував жодного дискомфорту. Він виконав свої королівські обов'язки, як і планувалося, прийнявши президента і першу леді Макрона у Віндзорському замку з усіма церемоніальними почестями, повідомляє журнал People. За даними видання, сьогодні ввечері в залі Святого Георгія відбудеться розкішний державний банкет, на якому обидва лідери виступлять із промовами.

Раніше джерела повідомляли виданню People, що король сповнений рішучості продовжувати публічні виступи, поки піклується про своє здоров'я.

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Раніше стало відомо, що Букінгемський палац після новин про онкологію Чарльза III розпочав розробку плану на випадок раптової смерті монарха. Сценарій прощання отримав назву "Міст Менай".

Також з'явилися подробиці, що сказав Чарльз, на той момент - принц Уельський, своїй нареченій Діані Спенсер у ніч перед їхнім весіллям. Таємницю розкрила близька подруга леді Ді.

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Про персону: хто такий король Чарльз ІІІ Чарльз ІІІ - король Сполученого Королівства і ще 14 країн Співдружності націй. Прямий спадкоємець Єлизавети II був Герцогом Корнуольським і Герцогом Розесейським з 1952 року до свого сходження на престол 2022 року. Як спадкоємець трону, він очікував на нього найдовше в британській історії: він був принцом Уельським найдовше, маючи цей титул з липня 1958 року. Після смерті свого батька Філіпа 9 квітня 2021 року Чарльз також успадкував титул Герцога Единбурзького. Представник Віндзорської династії.

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