Чехія заявила про атаку зі сторони РФ: на який підступний крок наважився Путін

Росія намагається відновити свою шпигунську мережу в Чехії, зазначає видання.

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Як Росія діє у Чехії / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Про що пише The Guardian:

Росія і Китай активізували шпигунство у Чехії

РФ вербує людей через Telegram для диверсій

Чеська служба безпеки оголосила 2024 рік одним із найбільш загрозливих для національної безпеки країни через активізацію діяльності Російської Федерації. У центрі уваги: кібератаки, розповсюдження фейкових новин, шпигунська діяльність і акти саботажу. Про це повідомив очільник чеської розвідки BIS Міхал Куделка, передає The Guardian.

У щорічному звіті, оприлюдненому чеською спецслужбою, вказано, що РФ прагне відновити широку агентурну мережу на території Чехії, використовуючи дипломатичне прикриття, передусім співробітників посольства в Празі.

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Витрати НАТО на оборону / Інфографіка: Главред

У документі уточнюється, що ворожі структури застосовують як безпосередніх агентів, так і завербованих осіб, які не мають очевидного зв’язку з Росією. Як приклад наводиться випадок із громадянином Білорусі, який шукав притулку. Йому платили криптовалютою за розміщення проросійських матеріалів.

Окрему увагу Кремль приділяв залученню людей із країн за межами Європейського Союзу, які перебувають у скрутному економічному становищі. Для цього активно використовували онлайн-ресурси, включаючи Telegram. У BIS зазначили, що в багатьох випадках такі люди навіть не здогадувалися, що виконують завдання російських спецслужб.

"Їх залучають до всього - від перевезення людей або пакунків до зйомки стратегічних об'єктів та підпалів", - зазначено в документі.

У документі також згадується приклад підпалу автобусного депо в Празі. Слідство встановило, що цей інцидент був організований громадянином Колумбії, якого залучили до виконання завдання через інтернет.

Окрім Росії, у звіті фігурує і Китай. Чеська розвідка наголошує на спробах Пекіна впливати на зовнішньополітичні рішення Чехії, зокрема на співпрацю з Тайванем. Також китайська влада намагається мінімізувати згадки про порушення прав людини.

Ймовірний план нападу РФ на країни НАТО - що відомо

Главред писав про те, що через загрозу з боку РФ до 2028 року модернізує свою армію Німеччина. Аналітики вважають, що Росія може бути готова атакувати територію НАТО з 2029 року.

Також оновлює план оборони і Британія. The Telegraph попереджав,що країна активно готується до нападу РФ. Розглядаються воєнні стратегії для залізничних і автомобільних мереж, суден, поштової системи і телефонних ліній.

Окрім цього, в РНБО розкрили два сценарії нападу РФ на ЄС. Андрій Коваленко вважає, що самостійно РФ не здатна почати масштабне вторгнення до країн ЄС, тому до армії Путіна можуть доєднатись війська КНДР та Ірану

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Про джерело: The Guardian "Гардіан" - щоденна ліволіберальна газета у Великій Британії, заснована в Манчестері 1821 року під назвою The Manchester Guardian. У 1959 році змінила назву на нинішню, а 1964 року редакція переїхала до Лондона. Недільний випуск оформлений у вигляді газети The Observer.

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