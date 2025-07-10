Трамп розчарований: США хочуть завершення війни в Україні

Марко Рубіо заявив, що РФ застосувала новий підхід під час переговорів.

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США розчаровані діями РФ / Колаж: Главред, фото: ОП

Що відомо:

Трамп розчарований діями РФ

США вимагають "дорожню карту" завершення війни в Україні

РФ застосувала новий підхід на переговорах

США хочуть побачити "дорожню карту" завершення війни в Україні і розчаровані діями РФ. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо, повідомляє Clash Report та Reuters.

Протягом переговорів не було досягнуто більшого прогресу. При цьому РФ застосувала новий підхід під час переговорів. Однак Рубіо не уточнив, що саме він має на увазі.

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"Адміністрація Трампа співпрацює із Сенатом США щодо того, як має виглядати законопроект санкцій проти Росії. Президент розчарований і засмучений тим, що з боку Росії немає гнучкості щодо України. Але ми продовжимо взаємодіяти, коли побачимо можливість для змін. Сполучені Штати повинні побачити план дій щодо вирішення конфлікту в Україні", - наголосив Рубіо.

Він додав, що Америка припинила постачання зброї Україні, але ця пауза була тимчасовою. Вона була необхідна для перегляду конкретного типу озброєння. Мова йде про зброю, частина якої використовувалась на Близькому Сході.

"Це не було призупинення допомоги, як це подали. Це — стандартна пауза для оцінки наших запасів. Треба бути певними, що у нас достатньо зброї для виконання всіх глобальних зобов’язань", — сказав Рубіо.

Він стверджує, що загалом допомога Україні нібито триває за затвердженим Конгресом графіком.

Військова допомога Україні - новини за темою

Раніше Дональд Трамп заявив про необхідність надання Україні додаткового озброєння через інтенсивні обстріли. У Пентагоні опублікували повідомлення про відновлення поставок зброї Україні після заяви Трампа про необхідність допомоги Києву в оборонних поставках.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський раніше оцінив розмову з президентом США Дональдом Трампом, яка відбулася 4 липня, як найкращу за весь час їхнього спілкування.

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп після розмови з українським колегою Володимиром Зеленським заявив про те, що Україні потрібні Patriot для оборони. На запитання журналістів, чи відправить він більше комплексів до Києва, глава США відповів, що це можливо.

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Хто такий Марко Рубіо Марко Антоніо Рубіо - американський політик, член Республіканської партії. З 2011 року - сенатор США від штату Флорида та фаворит Руху чаювання. У 2012 році увійшов до Топ-100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time, пише Вікіпедія. Рубіо був обраний до Сенату 2010 року і зайняв позицію "зовнішньополітичного яструба", висловлюючи жорстку позицію щодо Китаю, Ірану, Венесуели та Куби. Нещодавно Рубіо повторив позицію Трампа щодо війни Росії та України та заявив, що "конфлікт зайшов у глухий кут" і потрібно його вирішувати. "Попри жорсткі висловлювання про Росію в минулому, Рубіо, найімовірніше, погодиться з очікуваними планами Трампа тиснути на Україну, щоб вона знайшла спосіб досягти врегулювання з Росією та залишилася поза НАТО", - пише видання The New York Times.

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