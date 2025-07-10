Яка прихована ціль ударів по Києву: розкрито справжні плани Путіна щодо України

Президент Володимир Зеленський в рамках Конференції з відновлення України зробив ряд важливих заяв, зокрема, щодо ударів РФ по Києву та цілях Путіна.

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Яка ціль ударів по Києву - розкрито плани Путіна щодо України / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

Яка нова ціль ударів РФ по Україні та, зокрема по Києву

Чому Путін говорить про переговори

Які є два справжні союзники Росії і чому мова йде не про країни

Президент Володимир Зеленський виступив на четвертій міжнародній Конференції з відновлення України (URC 2025), що відбулася 10–11 липня у Римі. Він рішуче засудив нічні ракетні й дронові атаки Росії по Києву як "чистий терор" і закликав партнерів не зволікати з інвестиціями у зміцнення протиповітряної оборони та розвиток оборонної галузі України

Главред зібрав головні заяви президента України в рамках Конференції з відновлення України у Римі.

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Прихована ціль удар по Києву

Президент Володимир Зеленський заявив, що масований ракетно-дроновий обстріл Києва з боку Росії був приурочений до початку міжнародної конференції з відновлення України (URC-2025), яка відкрилася в Римі. У своєму виступі на відкритті заходу він подякував партнерам за підтримку й наголосив, що ця подія привернула увагу не лише міжнародної спільноти, а й Москви.

"Росія також готувалася до цього дня", — зазначив Зеленський, нагадавши, що минулої ночі окупанти здійснили масштабну атаку на столицю.

"Лише цієї ночі вони здійснили чергову масовану атаку по Україні, в основному по Києву. Були задіяні „Шахеди". Українці наразі стикаються з атаками сотень, сотень цих дронів кожної, кожної ночі. Це чистий тероризм", — сказав він.

За його словами, напередодні ворог випустив понад 700 ракет і дронів, а цієї ночі — близько 400.

"Шахед" / Інфографіка: Главред

Президент додав, що внаслідок обстрілу загинули двоє людей, є поранені, повністю знищено медичну лабораторію, пошкоджено житлові будинки, торговельний центр, ветеринарну клініку та інфраструктурні об’єкти міста. І хоча багато ворожих цілей було збито, частина з них все ж досягла мети.

У цьому контексті Зеленський закликав західні країни активніше вкладати кошти у виробництво дронів в Україні, зокрема перехоплювачів.

Яка ціль Путіна

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що росіяни намагаються завдавати масованих ударів по Україні якомога частіше.

"І це саме те, чого хоче Путін, щоб наші люди страждали, щоб тікали з України і щоби будинки, школи, саме життя були знищені всюди, не лише біля передової", — додав президент.

Сигнали про переговори з Росії

Президент Володимир Зеленський заявив, що заяви Росії про нібито готовність до переговорів були елементом інформаційної кампанії, метою якої було створити враження, що саме Україна не прагне миру. Він нагадав, що ще рік тому багато хто вірив у щирість намірів Москви щодо перемовин і припинення бойових дій, проте такі сигнали виявилися частиною російської пропаганди.

"Але ми тоді вже говорили: на Росію треба тиснути, бо вона не готується до миру. І тепер усі бачать — Путін відкинув кожну мирну пропозицію і лише нарощує насильство", - підкреслив Зеленський.

/ Фото: скріншот

"План Маршалла" для України

Під час виступу на конференції з відновлення України Зеленський закликав учасників визначити чіткі фінансові інструменти для підтримки нашої держави. Він нагадав про важливість історичного "Плану Маршалла" для післявоєнного відновлення Європи, наголосивши, що нині світ має шанс створити нову хвилю розвитку. Президент запропонував разом розробити сучасний аналог цього плану та закликав міжнародних партнерів долучитися до Коаліції відновлення України.

"Ми маємо чітко погодитись, що заморожені російські активи мають іти на користь Україні", – вказав глава держави, додавши, що використовувати слід не лише відсотки з цих активів, а й самі активи.

Рекордні тепми розвитку авіації

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна у рекордно короткі строки змогла розвинути сучасну бойову авіацію навіть в умовах війни. Він подякував країнам-партнерам за підтримку в межах авіаційної коаліції, завдяки якій Україна вже отримує і нарощує парк сучасних літаків.

"Жодна інша країна не перейшла з радянських літаків на F-16 та "Міражі" так швидко. Дякую всім, хто допоміг", - сказав Зеленський.

Зеленський також підкреслив ефективність створеної коаліції безпілотників, які допомагають стримувати ворога на фронті та завдавати ударів по військових об’єктах у глибині території Росії.

F-16 / Інфографіка: Главред

10 мільярдів євро для України

Крім того, глава держави повідомив, що в межах Конференції з відновлення України, яка проходить у Римі 10–11 липня, підготовлено майже 200 угод на загальну суму понад 10 мільярдів євро. У заході беруть участь понад 500 компаній. Зеленський наголосив на важливості реалізації цих домовленостей і закликав партнерів приділити особливу увагу енергетичному сектору, враховуючи, що Україна вже витримала три воєнні зими та готується до чергової.

"Це (пережити зиму – ред.) можна зробити лише спільними зусиллями, і давайте використаємо цю конференцію, щоб рухатися вперед у цьому напрямку. Я дякую… за постійну підтримку ЄС у допомозі Україні подолати енергетичні проблеми. Ми повинні й надалі забезпечувати захист наших людей", - сказав президент України.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

2 союзники Росії

Президент України Володимир Зеленський також назвав єдиних союзників російського диктатора та воєнного злочинця Володимира Путіна у війні проти України.

"Путін має лише двох реальних союзників — терор та зиму. Ми повинні відповідати обом", — сказав глава держави.

Президент Володимир Зеленський подякував усім, хто вже надає підтримку Україні, та закликав до щоденної, злагодженої роботи задля досягнення спільної мети.

"Ми всі повинні продовжувати тиск на Росію. Всі повинні працювати над обороною, щоби могли принести реальне припинення вогню якомога швидше", — наголосив Зеленський.

Глава держави також підкреслив важливість того, щоб українські безпілотники поповнювали спільні арсенали союзників, а сучасні технології використовувалися не лише для війни, а й для відбудови країни. Він наголосив, що Україна вже сьогодні має формувати й втілювати дієвий план відновлення, що дозволить українцям повернутися додому.

"Щоб наші діти та люди поверталися додому", - резюмував глава держави.

Заморожені активи РФ

Президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності використання не лише прибутків, а й самих заморожених російських активів для фінансування відновлення України. На його думку, ці кошти мають використовуватись значно активніше, ніж досі, зокрема для порятунку життів.

Також він підкреслив потребу в створенні ефективної системи відновлення, яка включатиме спеціальний фонд і фінансування як на державному, так і на місцевому рівні.

"Ми дуже відкриті до співпраці з будь-яким бізнесом, який може підтримати нашу силу, виробництво, логістику та відновлення", - зауважив Зеленський.

/ Фото: скріншот

Посилення оборонного виробництва

Окрему увагу Зеленський приділив розвитку оборонної промисловості. Україна має намір залучити понад 30 держав і сотні компаній до виробництва безпілотників і систем протиповітряної оборони. У конференції беруть участь близько 500 компаній, і їх закликали до співпраці з українською стороною.

Україна володіє передовими технологіями у сфері дронів як для наступу, так і для оборони, і готова ділитися цим досвідом із партнерами. Підкреслюється, що інвестиції у ці напрямки важливі не лише для захисту України, а й для безпеки її союзників, адже країна перебуває під постійними російськими атаками.

"Ми повинні зосередитися насамперед на тому, щоб зупинити російські дрони і ракети. Це означає збільшення поставок засобів протиповітряної оборони та інвестицій у дрони-перехоплювачі, системи протиповітряної оборони та ракети. Я закликаю всіх наших партнерів — збільшити ваші інвестиції. Коли Росія посилює свої атаки, ми не можемо мати дефіциту фінансування для виробництва дронів", — сказав Зеленський.

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