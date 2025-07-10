Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Втрати зашкалюють, наступ РФ може стати найбільш смертоносним – The Economist

Олексій Тесля
10 липня 2025, 13:39
181
Незважаючи на такі втрати, російські сили продовжують просуватися.
Війна в Україні затягнеться
ЗСУ дають відсіч росіянам / Колаж: Главред, фото: 92 ОШБр, СВ ЗС України

Важливо:

  • Сукупні втрати РФ становлять від 900 тисяч до 1,3 мільйона осіб
  • Незважаючи на такі втрати, російські сили продовжують просуватися

Літня кампанія російських військ стала, ймовірно, найкровопролитнішою для армії РФ з початку широкомасштабної війни проти України.

Як пише The Economist, точної інформації про втрати з жодної зі сторін немає, проте за допомогою супутникових знімків, аналізу фронтової динаміки та відомостей від західних аналітиків і урядів можна приблизно оцінити масштаби втрат.

відео дня

Автори уточнюють, що сукупні втрати Росії з 2022 року становлять від 900 тисяч до 1,3 мільйона осіб, включно з від 190 до 350 тисяч убитих. Тільки за нинішню літню фазу наступу, за підрахунками, Росія втратила близько 31 тисячі бійців.

Оцінити втрати української сторони складніше через обмежений доступ до даних, однак припускається, що кількість загиблих українських військових може коливатися від 73 до 140 тисяч, пишуть журналісти.

Незважаючи на такі втрати, російські сили продовжують просуватися. В останні 30 днів їхній середній приріст території становив близько 15 км² на добу. Однак з точки зору ефективності наступу - приблизно 0,038 км² на одного загиблого - для повного захоплення України РФ знадобилося б близько 89 років.

Навіть захоплення решти територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей може затягнутися щонайменше до початку 2029 року, додає The Economist.

Ситуація на фронті - новини за темою

Раніше, як писав Главред, у Силах оборони Півдня повідомили, що російські окупаційні війська активізувалися на Придніпровському напрямку. Ворог проводить перегрупування і розвідувальні заходи. Мета - захопити острівну зону Дніпра.

Як повідомляв Главред, у Дніпропетровській області через загрозу російського наступу і постійні обстріли оголосили обов'язкову евакуацію з 7 сіл прифронтової зони Синельниківського району.

Крім того, російські війська продовжують наступ у напрямку Дніпропетровщини, використовуючи значну перевагу в живій силі. Про це в інтерв'ю ТСН повідомив командир батальйону безпілотних комплексів "Булава" 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних запорожців.

Більше новин:

Про джерело: The Economist

The Economist — впливовий щотижневий англомовний журнал. Публікується в Англії з 1843 року. 2006 тираж перевищив мільйон екземплярів, більше половини яких була продана в Північній Америці. Через глобальну орієнтацію The Economist не вважається виключно британським виданням. Традиційно видання вважає себе газетою і не підписує публікації, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ЗСУ війна Росії та України російський наступ
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Чехія заявила про атаку зі сторони РФ: на який підступний крок наважився Путін

Чехія заявила про атаку зі сторони РФ: на який підступний крок наважився Путін

14:34Світ
Вдарить +38 в кількох областях: українців попередили про небезпечний стрибок температури

Вдарить +38 в кількох областях: українців попередили про небезпечний стрибок температури

14:22Синоптик
"П'ятьма пострілами впритул": у Києві кілер застрелив полковника СБУ

"П'ятьма пострілами впритул": у Києві кілер застрелив полковника СБУ

12:34Україна
Реклама

Популярне

Більше
Штраф, конфіскація та в'язниця: в Україні будуть карати водіїв за популярну помилку

Штраф, конфіскація та в'язниця: в Україні будуть карати водіїв за популярну помилку

Розсекречено другу назву Миколаєва: історик розкрив, хто і коли заснував місто

Розсекречено другу назву Миколаєва: історик розкрив, хто і коли заснував місто

Українці вʼїжджатимуть в країни ЄС по-новому - деталі рішення й що зміниться

Українці вʼїжджатимуть в країни ЄС по-новому - деталі рішення й що зміниться

Гороскоп на завтра 11 липня: Овнам - далека подорож, Левам - захоплива ситуація

Гороскоп на завтра 11 липня: Овнам - далека подорож, Левам - захоплива ситуація

США відновили постачання Україні ракет і снарядів: у Reuters дізналися деталі

США відновили постачання Україні ракет і снарядів: у Reuters дізналися деталі

Останні новини

14:34

Чехія заявила про атаку зі сторони РФ: на який підступний крок наважився Путін

14:22

Вдарить +38 в кількох областях: українців попередили про небезпечний стрибок температури

14:18

Замість зеленого борщу: відмінний суп, який вражає своїм смакомВідео

14:00

Чи можна собакам дивитись в очі: кінолог розкрив неочікувану правду

14:00

Окочуриться на сцені: журналіст повідомив про стан російської співачки

У Путіна попереду проблемний час, він не в змозі домогтися перелому у війні – СвітанУ Путіна попереду проблемний час, він не в змозі домогтися перелому у війні – Світан
13:58

Той, хто підкорив серце "Красуні": Джулія Робертс поділилася милим фото з чоловіком

13:54

Звучить дуже загадково: якою була перша назва Ужгорода та як вона з'явиласьВідео

13:52

Комуналка обійдеться дешевше: хто з українців може зекономити на комісії

13:39

Втрати зашкалюють, наступ РФ може стати найбільш смертоносним – The Economist

Реклама
13:21

Крістіна Орбакайте терміново залишає США - як відреагувала Алла Пугачова

13:15

Морква виросте малою і зморщеною: якої помилки постійно припускаються городники

13:08

Які дерева притягують успіх і гроші: що посадити біля будинку

12:34

"П'ятьма пострілами впритул": у Києві кілер застрелив полковника СБУВідео

12:32

Ціни впали майже на 50%: в Україні знизилась вартість ключового продукту

12:32

"Було б логічно": де Ротару може публічно з'явитися вперше за кілька років

12:28

Щоб розкрити справу, треба зазирнути в минуле: 1+1 Україна покаже новий серіал "Таємниці архівів"

12:15

Вода заливає салони авто: один з обласних центрів серйозно підтопилоВідео

12:14

Назавжди двадцять два: жорстокий обстріл Києва забрав життя юної поліцейськоїФото

12:14

"Київ стає небезпечним містом": Світан назвав спосіб захисту від БпЛА РФВідео

12:01

"Прокинулася вже накрита вікном": киянка поділилась, як пережила атаку РФВідео

Реклама
12:00

Восени в Росії може початися дефіцит хліба - Ліпсіц

11:34

Які прізвища носить кожен десятий українець: чому Шевченків найбільше

11:30

"Найстрашніша ніч": Ольга Сумська та інші зірки потрапили під обстріл у Києві

11:22

Копієчні 860 грн, і ті затримують: українки скаржаться на затримку виплат на дітей

11:15

Вибухи і "прильоти" у восьми районах: РФ вдарила по Україні сотнями БпЛА і ракетФотоВідео

11:11

Податкова перевіряє надходження коштів на картки українців: кого змусять відкрити ФОП

11:05

Загроза для територій Дніпропетровщини: відомо, де РФ може завдати ударуВідео

10:41

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 10 липня (оновлюється)

10:28

РФ спеціально била по мирних жителях: на Київщині зруйновано безліч будинківФотоВідео

10:26

Китайський гороскоп на завтра 11 липня: Коням - витрати, Свиням - жертви

10:20

В Україні зміняться умови працевлаштування робітників: що варто знати

10:18

Трамп готовий вдарити санкціями по РФ: у Politico дізналися головну умову

10:05

Переживають через кожну дрібницю: астрологи назвали 5 найбільш стресових знаків зодіаку

09:39

"Будемо відповідати жорстко": Зеленський не стримав емоцій після атаки РФФотоВідео

09:30

Незвичайна зачіска і стильний образ: Олена Зеленська підкорила своїм виглядом

09:03

"Кількість жертв зростатиме": унаслідок удару РФ по Києву загинула капрал поліціїФотоВідео

08:51

Машини просто плавають вулицями: одна область України під ударом сильної негодиФотоВідео

08:37

Бред Пітт хоче роздобути особисті повідомлення Анджеліни Джолі: навіщо йому це треба

08:35

Карта Deep State онлайн за 10 липня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:14

США відновили постачання Україні ракет і снарядів: у Reuters дізналися деталі

Реклама
08:10

Президента Трампа підмінили: хто керує СШАПогляд

07:42

Гучна диверсія в Криму: партизани знищили стратегічну ділянку окупантів

07:10

Де три відмінності між котиками, які дивляться на рибку: загадка на 31 секунду

06:25

Кількість постраждалих у Києві невпинно росте: людям радять зачинити вікнаВідео

06:10

США і ЄС міняють стратегію щодо нашої війни: що це означає?Погляд

05:50

Суперголоволомка: знайдіть 3 відмінності на картинках із чоловіком на заправці за 33 с

05:10

Росіян чекає серйозний удар, постраждають мільйони - економіст розкрив план КремляВідео

04:47

На чому правильно смажити яйця: вершковому маслі чи олії

04:00

Водіям потрібно перевірити одну деталь в авто, яке старше 3-4 років - причина

03:44

Гороскоп на завтра 11 липня: Овнам - далека подорож, Левам - захоплива ситуація

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти