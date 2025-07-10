Втрати зашкалюють, наступ РФ може стати найбільш смертоносним – The Economist

Незважаючи на такі втрати, російські сили продовжують просуватися.

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ЗСУ дають відсіч росіянам / Колаж: Главред, фото: 92 ОШБр, СВ ЗС України

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Сукупні втрати РФ становлять від 900 тисяч до 1,3 мільйона осіб

Незважаючи на такі втрати, російські сили продовжують просуватися

Літня кампанія російських військ стала, ймовірно, найкровопролитнішою для армії РФ з початку широкомасштабної війни проти України.

Як пише The Economist, точної інформації про втрати з жодної зі сторін немає, проте за допомогою супутникових знімків, аналізу фронтової динаміки та відомостей від західних аналітиків і урядів можна приблизно оцінити масштаби втрат.

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Автори уточнюють, що сукупні втрати Росії з 2022 року становлять від 900 тисяч до 1,3 мільйона осіб, включно з від 190 до 350 тисяч убитих. Тільки за нинішню літню фазу наступу, за підрахунками, Росія втратила близько 31 тисячі бійців.

Оцінити втрати української сторони складніше через обмежений доступ до даних, однак припускається, що кількість загиблих українських військових може коливатися від 73 до 140 тисяч, пишуть журналісти.

Незважаючи на такі втрати, російські сили продовжують просуватися. В останні 30 днів їхній середній приріст території становив близько 15 км² на добу. Однак з точки зору ефективності наступу - приблизно 0,038 км² на одного загиблого - для повного захоплення України РФ знадобилося б близько 89 років.

Навіть захоплення решти територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей може затягнутися щонайменше до початку 2029 року, додає The Economist.

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Раніше, як писав Главред, у Силах оборони Півдня повідомили, що російські окупаційні війська активізувалися на Придніпровському напрямку. Ворог проводить перегрупування і розвідувальні заходи. Мета - захопити острівну зону Дніпра.

Як повідомляв Главред, у Дніпропетровській області через загрозу російського наступу і постійні обстріли оголосили обов'язкову евакуацію з 7 сіл прифронтової зони Синельниківського району.

Крім того, російські війська продовжують наступ у напрямку Дніпропетровщини, використовуючи значну перевагу в живій силі. Про це в інтерв'ю ТСН повідомив командир батальйону безпілотних комплексів "Булава" 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних запорожців.

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Про джерело: The Economist The Economist — впливовий щотижневий англомовний журнал. Публікується в Англії з 1843 року. 2006 тираж перевищив мільйон екземплярів, більше половини яких була продана в Північній Америці. Через глобальну орієнтацію The Economist не вважається виключно британським виданням. Традиційно видання вважає себе газетою і не підписує публікації, пише Вікіпедія.

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