ЗСУ можуть піти в контратаку і повернути втрачені позиції: названо умову

Весь сенс активної оборони зводиться до контратак, у результаті яких повертаються деякі втрачені позиції.

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Роман Світан оцінив ситуацію на фронті / Колаж: Главред, фото: 128-та окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, скріншот із відео

Важливе із заяв Свитана:

ЗСУ на фронті перебувають у стані активної оборони

Для дій оперативного рівня у ЗСУ поки що немає можливостей

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, військовий льотчик-інструктор Роман Світань заявив про те, що на сьогодні підрозділи ЗСУ на фронті перебувають у стані активної оборони, а перехід у режим контрнаступальних операцій тактичного рівня можливий за певних умов.

"Весь сенс активної оборони зводиться до контратак, у результаті яких повертаються деякі втрачені позиції або займаються нові. Але все це операції тактичного рівня, глибиною 3-4 км, не більше того, 5-7 км - це якщо добре постаратися", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

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Експерт каже, що для проведення дій оперативного рівня у ЗСУ поки що немає можливостей, оскільки оперативно-тактичні операції мають проводитися за підтримки авіації.

"У нас має бути, як мінімум, дві бригади натовської авіації: Mirage, F-16, Grippen. Тому на даному етапі говорити про оперативно-тактичні прориви не варто - це точно буде не цього року, а стане можливим лише наступного. До кінця 2025 року або на початку 2026-го підійде друга бригада F-16, і ось тоді можна буде планувати операції оперативно-тактичного рівня з виходом на узбережжя Азовського моря і звільненням того самого Криму по землі", - не виключає він.

/ Інфографіка Главред

Співрозмовник припустив, що цього року ЗСУ можуть проводити наступальні операції за допомогою авіаційної та ракетної компоненти, тобто дальніми засобами ураження.

"Припустимо, можна взятися за Крим і не давати росіянам спуску. І тоді через кілька місяців щонічних і щоденних обстрілів нашими дальніми засобами ураження ми зможемо завдати серйозної шкоди російським окупантам у Криму. І це вже вважатиметься наступальною операцією, причому стратегічного рівня. Таким шляхом у нас є можливість протиснути противника", - додав Свитан.

Дивіться відео - інтерв'ю Романа Свитана:

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Раніше повідомлялося про те, що РФ продовжуватиме наступ у липні-серпні. Російські окупанти будуть активно використовувати північнокорейців.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ підуть у контратаку, росіян притискатимуть до кордону. Незабаром можливе подальше розширення підконтрольної ЗСУ території, не виключає Олександр Коваленко.

Як повідомляв Главред, в Інституті вивчення війни заявили, що ворожі сили нещодавно просунулися на півночі Сумської області в районі кількох населених пунктів.

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Про персону: Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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