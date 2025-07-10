Пенсіонери в Україні можуть зіткнутися з затримками виплат: експерт пояснив чому

Масштабні зміни у системі можуть спровокувати затримки для частини громадян.

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Чому деякі виплати можуть прийти пізніше / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Що сказав Коробкін:

В ПФУ триває масштабна технічна робота

Деяким отримувачам допомоги можуть затримати виплати

З 1 липня Пенсійний фонд України перейняв від органів соцзахисту функцію з призначення соціальних допомог. Це може вплинути на терміни надходження низки виплат, зокрема пенсіонерам.

Як повідомив "На пенсії" пенсійний експерт Сергій Коробкін, зараз відбувається масштабна робота з передачі усіх особових справ з управлінь соцзахисту до Пенсійного фонду і в електронному, і в паперовому форматі. Це досить об'ємна технічна робота.

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До того ж, до 1 вересня 2025 року ПФУ має доопрацьовати вебпортал електронних послуг і мобільний застосунок, завдяки чому зможе оформлювати не лише пенсії, а й зазначені соцвиплати.

Цей етап може супроводжуватися труднощами, як от затримками з формленням чи переоформленням грошових виплат.

"Схожа ситуація була, коли 2022 року Пенсійному фонду передали функції з призначення субсидій", – пояснив експерт.

Чому можуть призупинити пенсію та як її відновити / Інфографіка: Главред

Виплата пенсій в Україні - останні новини

Раніше Главред писав, що в Україні планують реформувати пенсійну систему, аби усунути чинні викривлення, коли громадяни з однаковим обсягом трудових прав, але різними роками виходу на пенсію, отримують різні суми виплат.

Нагадаємо, Уряд України у проєкті Бюджетної декларації на 2026–2028 роки закладає поступове зростання мінімальної пенсії. Уже з 1 січня 2026 року її підвищать до 2564 грн на місяць.

Напередодні стало відомо, що на розмір пенсійних виплат в Україні впливає безліч чинників. Проте значну роль відіграє все ж офіційна заробітна плата та страховий стаж.

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Про персону: Сергій Коробкін Сергій Коробкін — відомий український експерт з пенсійного забезпечення та колишній співробітник Пенсійного фонду України. Він є одним з провідних фахівців, що надає роз'яснення та аналітичні коментарі щодо складнощів пенсійної системи України.

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