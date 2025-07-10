Пенсіонери в Україні можуть зіткнутися з затримками виплат: експерт пояснив чому

Що сказав Коробкін:
- В ПФУ триває масштабна технічна робота
- Деяким отримувачам допомоги можуть затримати виплати
З 1 липня Пенсійний фонд України перейняв від органів соцзахисту функцію з призначення соціальних допомог. Це може вплинути на терміни надходження низки виплат, зокрема пенсіонерам.
Як повідомив "На пенсії" пенсійний експерт Сергій Коробкін, зараз відбувається масштабна робота з передачі усіх особових справ з управлінь соцзахисту до Пенсійного фонду і в електронному, і в паперовому форматі. Це досить об'ємна технічна робота.
До того ж, до 1 вересня 2025 року ПФУ має доопрацьовати вебпортал електронних послуг і мобільний застосунок, завдяки чому зможе оформлювати не лише пенсії, а й зазначені соцвиплати.
Цей етап може супроводжуватися труднощами, як от затримками з формленням чи переоформленням грошових виплат.
"Схожа ситуація була, коли 2022 року Пенсійному фонду передали функції з призначення субсидій", – пояснив експерт.
Виплата пенсій в Україні - останні новини
Раніше Главред писав, що в Україні планують реформувати пенсійну систему, аби усунути чинні викривлення, коли громадяни з однаковим обсягом трудових прав, але різними роками виходу на пенсію, отримують різні суми виплат.
Нагадаємо, Уряд України у проєкті Бюджетної декларації на 2026–2028 роки закладає поступове зростання мінімальної пенсії. Уже з 1 січня 2026 року її підвищать до 2564 грн на місяць.
Напередодні стало відомо, що на розмір пенсійних виплат в Україні впливає безліч чинників. Проте значну роль відіграє все ж офіційна заробітна плата та страховий стаж.
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Про персону: Сергій Коробкін
Сергій Коробкін — відомий український експерт з пенсійного забезпечення та колишній співробітник Пенсійного фонду України. Він є одним з провідних фахівців, що надає роз'яснення та аналітичні коментарі щодо складнощів пенсійної системи України.
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