Вдарить +9 та литимуть сильні дощі: синоптики попереджають про небезпеку

Погода у Львові буде найпрохолоднішою. Там температура повітря опуститься до +9 градусів

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Прогноз погоди в Україні на 11 липня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 11 липня

Коли температура повітря підвищиться до +38 градусів

У яких областях будуть грозові дощі

Погода в Україні 11 липня буде спекотна погода. Водночас у деяких областях буде дощ. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

11-13 липня у багатьох областях оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпечності.

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Прогноз погоди в Україні на 11 липня / фото: ventusky

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 11 липня буде контрастна погода. Температура повітря підвищиться до +30 градусів на півночі. На заході очікується 18-22 градуси тепла. У східних областях буде найспекотніше - 38 градусів тепла.

Дощі очікуються у Карпатах та на Заході. А на Сумщині, Харківщині, Полтавщині та Дніпропетровщині будуть справжні зливи.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 11 липня

В Україні 11 липня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують дощі з грозами у західних та північно-східних областях. У цей день вітер буде західний та південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура у західних, Житомирській та Вінницькій областях вночі 10-15°, вдень 18-23°; на сході та південному сході країни вночі 21-26°, вдень сильна спека 35-38°; на решті території вночі 14-19°, вдень 24-29°.", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +37

За даними meteoprog, 11 липня в Україні буде досить спекотна погода. Найтепліше буде в Луганській області. Там температура повітря підвищиться до +23...+37 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря підвищиться до +9...+20 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 11 липня / фото: meteoprog

Погода 11 липня у Києві

У Києві 11 липня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде західний та південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура по області вночі 14-19°, вдень 24-29°; у Києві вночі 15-17°, вдень 25-27°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 11 липня / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, синоптикиня Наталія Діденко раніше говорила, що погода у середу, 2 липня, буде переважно з комфортною температурою повітря – очікується +24…+29 градусів.

Синоптикиня Наталія Птуха заявила, що антициклон найближчими днями принесе до України суху погоду без опадів. Втім, місцями на заході та півночі можливі короткочасні дощі з грозами.

Водночас синоптик Станіслав Щедрін розповів, що на Україну чекає +40 градусів уже з 4 липня. За його словами, до 15 липня варто чекати пекельної спеки.

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Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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