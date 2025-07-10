"Нестерпний біль, паралізоване обличчя": Мозгова розповіла, як прощалася з життям

Стисло:
- У Олени Мозгової виявили бореліоз
- Вона розповіла, як боролася з наслідками хвороби
Українська музична продюсерка Олена Мозгова відсвяткувала незвичну річницю - нещодавно виповнилося чотири роки від моменту, коли вона ухвалила доленосне рішення: жити і боротися за життя. У неї виявили бореліоз, через який у Мозгової почалися жахливі болі та було паралізоване обличчя.
"Спогади… Чотири роки... Цей бореліоз мене тоді ледь не вбив... Рівно чотири роки тому я зробила цю фотографію з вікна будинку батьків... Світанок... Нестерпний біль, який неможливо було вгамувати ніякими знеболюючими... І думки про перехід в інший вимір... Але зупинила Соля... Подивилась на неї і зрозуміла, що вона тут, на цій планеті, поки без мене не вправиться... Паралізоване обличчя, слабкість така, що сам собі ради не можеш дати... І потім лікування... Якась неймовірна кількість крапельниць... Що кололи, я навіть і не пригадаю... Вени мої точно не пристосовані для крапельниць... Тому шукали їх де могли... Але головне, що допомогло... Я жива, відносно здорова і навчена цінувати навіть найменше, що є", - пише Олена у своєму блозі в Instagram.
Продюсерка опублікувала фото того самого світанку і руки, на якій немає живого місця через крапельниці. Вона зазначила, що розповіла свою історію не для того, щоб викликати жалість, а щоб підтримати тих, хто зараз переживає важкі часи.
"Це пост не про "пожаліти", це про "допомогу" тим, хто зараз у відчайдушному стані... Навіть у темні часи , є привід для щастя, боротьби і перемоги", - зазначає Олена Мозгова.
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Про персону: Олена Мозгова
Олена Мозгова - український музичний продюсер. Донька Народного артиста України Миколи Мозгового. Брала участь у різних проєктах та шоу, в тому числі в організації музичних фестивалів в Україні ("Пісня року", українські версії проєктів "Золотий грамофон" і "Золота шарманка" та ін.).
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