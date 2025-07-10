Комуналка обійдеться дешевше: хто з українців може зекономити на комісії

Що повідомили в Укрпошті:
- Для відділень у сільській місцевості знизили комісію за сплату комунальних послуг
- У деяких відділеннях можна буде знімати готівку без комісії
Укрпошта запровадила нові пільги для українців, які сплачують у відділеннях комунальні послуги. Як повідомили у компанії, відтепер жителі сільської місцевості у стаціонарних і пересувних відділеннях сплачуватимуть комісію за оплату будь-яких платежів у розмірі 15 гривень.
Знижена комісія на платежі застосовується автоматично та діє без обмежень на кількість платежів до 1 вересня 2025 року.
Окрім цього у компанії з'явилася можливість знімати готівку з банківських карток без жодної комісії в сільських стаціонарних відділеннях. Нова функція буде доступна до 30 вересня 2025 року для мешканців сіл, які здійснили щонайменше два будь-які платежі, окрім благодійних внесків.
"Цей крок спрямований на зменшення фінансового навантаження на українців у селах та покращення доступу до базових фінансових послуг. Адже наразі лише 4,3% населених пунктів України мають банківське відділення або банкомат", - йдеться у повідомленні.
Оплата комунальних послуг в Україні - останні новини
Нагадаємо, держава забезпечує підтримку певним категоріям населення, надаючи знижки на комунальні послуги в розмірі 25%, 50%, 75% або навіть 100% залежно від статусу особи.
Раніше Главред писав про те, що українці останнім часом все частіше знаходять у своїх поштових скриньках підроблені платіжки за комунальні послуги, які залишають шахраї.
Напередодні стало відомо, що пенсіонери мають право на повне відшкодування витрат за житлово-комунальні послуги, а також на тверде паливо, скраплений газ та інші ресурси для побутових потреб.
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Про джерело: Укрпошта
Укрпошта - це підприємство поштового зв'язку, єдиним засновником і акціонером якого є держава в особі Міністерства інфраструктури України. Підприємство забезпечує надання універсальних послуг поштового зв'язку, перелік яких і відповідні тарифи затверджуються Національною комісією з питань регулювання зв'язку, а також має виключне право на видання, введення в обіг та організацію розповсюдження поштових марок, маркованих конвертів і карток, а також виведення їх з обігу в Україні, пише Вікіпедія.
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