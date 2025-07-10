США відновили постачання Україні ракет і снарядів: у Reuters дізналися деталі

Постачання США Україні деяких видів озброєнь було знову відновлено.

https://glavred.net/ukraine/ssha-vozobnovili-postavki-ukraine-raket-i-snaryadov-v-reuters-uznali-detali-10680116.html Посилання скопійоване

США відновили постачання Україні / Колаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua

Головне:

Сполучені Штати знову почали поставки Україні

Передають 155-мм снаряди та високоточні ракети GMLRS

Сполучені Штати знову почали поставки Україні 155-мм артилерійських снарядів і високоточних ракет GMLRS.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters із посиланням на джерела, обізнані з ситуацією.

відео дня

Як зазначає видання, постачання цих видів озброєння було відновлено за кілька днів після того, як адміністрація президента США Дональда Трампа тимчасово призупинила відправку певної критично важливої військової допомоги Києву.

За словами американських офіційних осіб, які побажали залишитися неназваними, Україна наразі знову отримує:

артилерійські боєприпаси калібром 155 мм;

керовані ракети GMLRS.

Військові поставки Україні - новини за темою

Раніше Дональд Трамп заявив про необхідність надання Україні додаткового озброєння через інтенсивні обстріли. У Пентагоні опублікували повідомлення про відновлення поставок зброї Україні після заяви Трампа про необхідність допомоги Києву в оборонних поставках.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський раніше оцінив розмову з президентом США Дональдом Трампом, яка відбулася 4 липня, як найкращу за весь час їхнього спілкування.

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп після розмови з українським колегою Володимиром Зеленським заявив про те, що Україні потрібні Patriot для оборони. На запитання журналістів, чи відправить він більше комплексів до Києва, глава США відповів, що це можливо.

Інші новини:

Про джерело: Reuters Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.



Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред