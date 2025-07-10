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Повторний зліт долара і євро: встановлено новий курс валют на 11 липня

Анна Косик
10 липня 2025, 15:56
192
Наскільки подорожчають долар і євро за офіційним курсом.
Повторний зліт долара і євро: встановлено новий курс валют на 11 липня
Офіційний курс валют на 11 липня / Колаж: Главред, фото: freepik.com

Ви дізнаєтесь:

  • Наскільки зросте курс долара 11 липня
  • Яким буде новий курс євро

Після незначного падіння курс найпопулярніших валют в Україні знову набирає обертів. Про це свідчать дані Національного банку України, який оновив офіційний курс гривні до долара і євро на 11 липня.

У порівнянні з сьогодні, 10 липня, коли американська валюта коштує 41,7745 гривні, курс зросте на 4 копійки і буде становити вже 41,8232 гривні за 1 долар.

відео дня
Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Курс долара / Інфографіка: Главред

Натомість здорожчання європейської валюти більш помітне, адже якщо 10 липня курс євро становить 48,8427 гривні, то вже завтра він підвищиться на 13 копійок - до 48,9750 гривень.

Щодо ситуації на міжбанку, то там сьогодні помітне зростання курсу долара на 6 копійок до 41,85-41,88 гривень за долар (купівля-продаж) у порівнянні із закриттям попереднього дня.

На готівковому ринку курс американської та європейської валют впав - долара до 41,95 гривень, а євро до 49,35 гривень.

Курс валют в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що в Україні найближчим часом очікується суттєве зростання курсу долара. Згідно з прогнозами, у липні він може становити 41,6-42,2 грн.

Раніше кандидат економічних наук Іван Ус заявив, що курс євро в Україні продовжує зростати і, цілком імовірно, що найближчим часом він перетне межу в 50 гривень.

Напередодні стало відомо, що курс долара регулюється режимом керованої гнучкості - рівновага між попитом та пропозицією. Але курс євро залежить саме від світових трендів.

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Про джерело: Національний банк України

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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