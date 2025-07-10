Вдарить +38 в кількох областях: українців попередили про небезпечний стрибок температури

У низці областей стане ще спекотніше, а в деяких областях очікуються дощі з грозами і зливи.

https://glavred.net/synoptic/udarit-38-v-neskolkih-oblastyah-ukraincev-predupredili-ob-opasnom-skachke-temperatury-10680221.html Посилання скопійоване

Погода в Україні - українців попередили про небезпечний стрибок температури/ колаж: Главред, фото: pixabay.com

Ви дізнаєтеся:

У яких областях вдарить +38 градусів

Де будуть зливи і грози

Якою буде погода в Україні 11 липня

Погода в Україні у п’ятницю, 11 липня, буде контрастною. Так, у деяких областях температура повітря суттєво зросте, подекуди навіть до +38 градусів, а у деяких навпаки стане трішки прохолодніше.

Частину областей накриють дощі з грозами, подекуди навіть будуть зливи. Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.

відео дня

"На заході 11-го липня +18…+22 градуси, на півночі спека послабне до +25…+29, хіба на Сумщині ще до +30 градусів. Хто куди у центральних областях – протягом дня +26…+29, на Вінниччині лише +22, а на Дніпропетровщині ще пектиме до +35 градусів", – зазначила вона.

Водночас на півдні буде від +28 на Одещині до +35 градусів на Запоріжжі та в Криму. Сильна спека також втримається у східних областях, там очікується температура повітря на рівні +34…+38 градусів.

Погода в Україні 11 липня/ Facebook Діденко

Де будуть дощі з грозами

"Дощі з грозами ймовірні у Карпатах та на Закарпатті, вдень короткочасні літні зливи місцями пройдуть на Сумщині, Харківщині, Полтавщині, дійдуть до Дніпра з районами", – розповіла синоптикиня.

На решті території України опадів не очікується.

Погода в Україні 11 липня/ meteoprog

Погода в Києві 11 липня

У столиці Україні трішки спаде спека і стане свіжіше.

"У Києві 11 липня нарешті стане легше дихати, вдень спека послабне до +25…+27 градусів", – сказала Діденко.

За її словами, українцям не варто очікувати на однорідну погоду у липні.

"У липні однорідності від погоди не чекати – спека і поруч прохолода породжують сильні контрасти, тому десь злива, десь посуха", – додала синоптикиня.

Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що на Львівщині вирувала стихія – місцевих попередили про небезпеку. Унаслідок стихії багато дерев було вирвано з корінням, пошкоджено житлові будинки.

Нагадаємо, стало відомо, що Україну атакує дуже сильна негода, синоптики назвали області. Погода в Ужгороді буде однією з найпрохолодніших. Температура повітря там опуститься до +16.

Також повідомлялося, що синоптик попереджає про різке зниження температури. Літня спека потроху відступає. З 11 липня в Україні стовпчики термометрів поповзуть донизу. Про це повідомила відома синоптикиня Наталка Діденко.

Читайте також:

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред