Вдарить +38 в кількох областях: українців попередили про небезпечний стрибок температури

Ви дізнаєтеся:
- У яких областях вдарить +38 градусів
- Де будуть зливи і грози
- Якою буде погода в Україні 11 липня
Погода в Україні у п’ятницю, 11 липня, буде контрастною. Так, у деяких областях температура повітря суттєво зросте, подекуди навіть до +38 градусів, а у деяких навпаки стане трішки прохолодніше.
Частину областей накриють дощі з грозами, подекуди навіть будуть зливи. Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.
"На заході 11-го липня +18…+22 градуси, на півночі спека послабне до +25…+29, хіба на Сумщині ще до +30 градусів. Хто куди у центральних областях – протягом дня +26…+29, на Вінниччині лише +22, а на Дніпропетровщині ще пектиме до +35 градусів", – зазначила вона.
Водночас на півдні буде від +28 на Одещині до +35 градусів на Запоріжжі та в Криму. Сильна спека також втримається у східних областях, там очікується температура повітря на рівні +34…+38 градусів.
Де будуть дощі з грозами
"Дощі з грозами ймовірні у Карпатах та на Закарпатті, вдень короткочасні літні зливи місцями пройдуть на Сумщині, Харківщині, Полтавщині, дійдуть до Дніпра з районами", – розповіла синоптикиня.
На решті території України опадів не очікується.
Погода в Києві 11 липня
У столиці Україні трішки спаде спека і стане свіжіше.
"У Києві 11 липня нарешті стане легше дихати, вдень спека послабне до +25…+27 градусів", – сказала Діденко.
За її словами, українцям не варто очікувати на однорідну погоду у липні.
"У липні однорідності від погоди не чекати – спека і поруч прохолода породжують сильні контрасти, тому десь злива, десь посуха", – додала синоптикиня.
Погода в Україні – останні новини
Раніше повідомлялося, що на Львівщині вирувала стихія – місцевих попередили про небезпеку. Унаслідок стихії багато дерев було вирвано з корінням, пошкоджено житлові будинки.
Нагадаємо, стало відомо, що Україну атакує дуже сильна негода, синоптики назвали області. Погода в Ужгороді буде однією з найпрохолодніших. Температура повітря там опуститься до +16.
Також повідомлялося, що синоптик попереджає про різке зниження температури. Літня спека потроху відступає. З 11 липня в Україні стовпчики термометрів поповзуть донизу. Про це повідомила відома синоптикиня Наталка Діденко.
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Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
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