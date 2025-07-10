"П'ятьма пострілами впритул": у Києві кілер застрелив полковника СБУ

Вживаються заходи для з'ясування всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

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У Києві застрелили полковника СБУ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Pixabay

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У Києві вбито співробітника Служби безпеки України

За даними джерел, було вбито полковника СБУ Івана Воронича

За фактом убивства співробітника Служби безпеки України в Голосіївському районі Києва відкрито кримінальне провадження.

СБУ і Національна поліція вживають заходів для з'ясування всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності, повідомили "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі СБУ.

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"Досудове розслідування триває за 348 статтею Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця)", - зазначили у відомстві.

Поліцейські встановлюють обставини стрілянини в Голосіївському районі Києва, йдеться в повідомленні Нацполіції.

Прибувши за викликом, правоохоронці виявили тіло чоловіка з вогнепальним пораненням.

Дивіться відео - вбивство у Києві:

На місці події працюють слідчо-оперативні групи, співробітники карного розшуку, кінологи та інші служби.

Усі обставини події встановлюються. Вживаються заходи щодо встановлення та затримання стрільця.

У прес-службі СБУ підтвердили виданню "Бабель", що вбитий - працівник спецслужби, але не уточнили імені.

Ім'я загиблого там не назвали, але зазначили, що розслідування ведуть за ст. 348 статтею Кримінального кодексу - посягання на життя працівника правоохоронного органу або військовослужбовця.

Що відомо про вбитого співробітника СБУ

Український розвідник Роман Червінський написав про те, що в Києві було вбито полковника СБУ Івана Вороніча.

За його словами, вбивство скоїв "ворожий кілер".

Червінський також зазначає, що Вороніч "боровся з ворогом із 2014 року і був одним із тих, хто заснував у Службі напрямок, який зараз створює багато проблем" для РФ.

"П'ятьма пострілами впритул, під час виходу з квартири, сьогодні о 8 годині ранку ворожий кілер виконав свою брудну роботу", - підсумував він.

Дивіться відео - момент убивства потрапив на відео:

/ Скриншот

Раніше голова СБУ Василь Малюк розповів про план РФ щодо вбивства брата глави ОПУ. За даними СБУ, виконавець чотири ночі збирав вибуховий пристрій вагою 2,5 кг з вражаючими елементами.

Крім цього, спецслужби РФ планували вбивство відомого активіста та волонтера Сергія Стерненка через його активну допомогу ЗСУ. Замах планувався символічно - 2 травня, у річницю подій 2014 року в Одесі, де Стерненко активно протидіяв планам створення "Бессарабської народної республіки".

Як повідомляв Главред, раніше повідомлялося, що в Одесі "по гарячих слідах" затримали ймовірного вбивцю активіста Дем'яна Ганула. Правоохоронці виявили зброю, яку, ймовірно, було використано під час злочину.

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Про джерело: СБУ Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".

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