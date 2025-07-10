"П'ятьма пострілами впритул": у Києві кілер застрелив полковника СБУ

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- У Києві вбито співробітника Служби безпеки України
- За даними джерел, було вбито полковника СБУ Івана Воронича
За фактом убивства співробітника Служби безпеки України в Голосіївському районі Києва відкрито кримінальне провадження.
СБУ і Національна поліція вживають заходів для з'ясування всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності, повідомили "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі СБУ.
"Досудове розслідування триває за 348 статтею Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця)", - зазначили у відомстві.
Поліцейські встановлюють обставини стрілянини в Голосіївському районі Києва, йдеться в повідомленні Нацполіції.
Прибувши за викликом, правоохоронці виявили тіло чоловіка з вогнепальним пораненням.
Дивіться відео - вбивство у Києві:
На місці події працюють слідчо-оперативні групи, співробітники карного розшуку, кінологи та інші служби.
Усі обставини події встановлюються. Вживаються заходи щодо встановлення та затримання стрільця.
У прес-службі СБУ підтвердили виданню "Бабель", що вбитий - працівник спецслужби, але не уточнили імені.
Ім'я загиблого там не назвали, але зазначили, що розслідування ведуть за ст. 348 статтею Кримінального кодексу - посягання на життя працівника правоохоронного органу або військовослужбовця.
Що відомо про вбитого співробітника СБУ
Український розвідник Роман Червінський написав про те, що в Києві було вбито полковника СБУ Івана Вороніча.
За його словами, вбивство скоїв "ворожий кілер".
Червінський також зазначає, що Вороніч "боровся з ворогом із 2014 року і був одним із тих, хто заснував у Службі напрямок, який зараз створює багато проблем" для РФ.
"П'ятьма пострілами впритул, під час виходу з квартири, сьогодні о 8 годині ранку ворожий кілер виконав свою брудну роботу", - підсумував він.
Дивіться відео - момент убивства потрапив на відео:
Раніше голова СБУ Василь Малюк розповів про план РФ щодо вбивства брата глави ОПУ. За даними СБУ, виконавець чотири ночі збирав вибуховий пристрій вагою 2,5 кг з вражаючими елементами.
Крім цього, спецслужби РФ планували вбивство відомого активіста та волонтера Сергія Стерненка через його активну допомогу ЗСУ. Замах планувався символічно - 2 травня, у річницю подій 2014 року в Одесі, де Стерненко активно протидіяв планам створення "Бессарабської народної республіки".
Як повідомляв Главред, раніше повідомлялося, що в Одесі "по гарячих слідах" затримали ймовірного вбивцю активіста Дем'яна Ганула. Правоохоронці виявили зброю, яку, ймовірно, було використано під час злочину.
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Про джерело: СБУ
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