Розстріл полковника СБУ в Києві: спливли деталі у справі про вбивство

Іван Вороніч розпочав свою службу в СБУ до 2014 року і з початком російської агресії активно включився в боротьбу з окупацією.

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У СБУ розповіли про вбивство офіцера спецслужби / фото: УНІАН

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Смерть співробітника СБУ підтвердила прес-служба відомства

Іван Вороніч розпочав свою службу в СБУ до 2014 року і брав участь в АТО

Унаслідок збройного нападу в Києві загинув полковник Служби безпеки України Іван Вороніч.

Смерть співробітника СБУ підтвердила прес-служба відомства в коментарі для РБК-Україна.

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За цим фактом уже відкрито кримінальне провадження за статтею 348 Кримінального кодексу України - замах на життя правоохоронця, військовослужбовця або члена громадського формування з охорони правопорядку і кордонів.

У СБУ повідомили, що спільно з Національною поліцією вживають усіх необхідних дій для встановлення обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Дивіться відео - вбивство у Києві:

Що відомо про полковника СБУ Воронича

Іван Вороніч розпочав свою службу в СБУ до 2014 року і з початком російської агресії активно включився в боротьбу з окупацією. Як повідомив колишній співробітник спецслужби, а нині боєць полку "Азов" Юрій Михальчишин, Вороніч багато років працював в управлінні СБУ у Львівській області, де займався захистом національної державності. З початком АТО він перевівся в контррозвідку.

Михальчишин згадує Воронича як порядного, патріотичного і професійного офіцера. Він також розповів, що Вороніч у 2011 році допитував його у справі, пов'язаній із "закликами до повалення конституційного ладу" в період президентства Віктора Януковича.

Після Революції гідності Вороніч одним із перших виїхав у зону АТО, брав участь у спецопераціях, зокрема - у затриманні диверсійної групи "Ямал", і з 2014 року вів активну боротьбу проти російських загарбників.

Раніше повідомлялося про те, що за фактом убивства співробітника Служби безпеки України в Голосіївському районі Києва відкрито кримінальне провадження. СБУ та Національна поліція вживають заходів для з'ясування всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, спецслужби РФ планували вбивство відомого активіста та волонтера Сергія Стерненка через його активну допомогу ЗСУ. Замах планувався символічно - 2 травня, у річницю подій 2014 року в Одесі, де Стерненко активно протидіяв планам створення "Бессарабської народної республіки".

Як повідомляв Главред, раніше повідомлялося, що в Одесі "по гарячих слідах" затримали ймовірного вбивцю активіста Дем'яна Ганула. Правоохоронці виявили зброю, яку, ймовірно, було використано під час злочину.

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Про джерело: СБУ Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".

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