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"РФ розпадеться за пів року": стало відомо, який єдиний крок має зробити Україна

Альона Вороніна
10 липня 2025, 17:03
178
Україна може спричинити розпад Росії всього за 6 місяців, якщо здійснить один крок.
'РФ розпадеться за пів року': стало відомо, який єдиний крок має зробити Україна
Стало відомо, який єдиний крок має зробити Україна, щоб РФ розпалася/ колаж: Главред, фото: скрін YouTube, ua.depositphotos.com

Основні тези Світана:

  • Росія тримається "на плаву" лише завдяки нафтовидобувній галузі
  • Повинні знову запрацювати "санкції Малюка-Буданова" проти РФ, які згорнулися 3 місяці тому
  • Якщо спалити російську нафтогазову галузь, то РФ просто розпадеться за пів року

Країна-агресорка Росія тримається "на плаву" і може продовжувати війну проти України лише завдяки нафтовидобувній галузі. Якщо знищити російську нафтогазову галузь, то РФ може розпастися всього за шість місяців.

А для цього повинні знову запрацювати "санкції Малюка-Буданова" проти РФ, які згорнулися 3 місяці тому. Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, військовий льотчик-інструктор Роман Світан під час чату на Главреді.

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За його словами, Росія – це колос на глиняних ногах. "Глиняні ноги" Росії – це нафтовидобувні вишки, тобто російська нафтянка.

"Якщо знищити російський нафтовидобуток, тобто нафтогазову галузь, цей колос зруйнується. Російська імперія виткана з 21 республіки і десятків державних утворень різного рівня (областей, країв тощо). 22-ю республікою до своєї конституції Росія внесла наш Крим. А це перебір (мабуть, росіяни не грали в очко, не знають, чим це закінчується). Як можна завалити цей колос? Та просто! Спалити російську нафтянку. А це можливо. Скрізь, де є нафта, бензин, авіаційний гас, дизель, можна палити, просто піднісши сірник", – зазначив він.

Військовий експерт каже, що для цього повинні знову запрацювати санкції Малюка-Буданова проти Росії, які були згорнуті ще три місяці тому на саудівському майданчику, де було обіцяно безпеку "глиняним ногам" Росії.

Він зазначив, що якщо спалити російську нафтогазову галузь, то Росія просто розпадеться. Причому це станеться упродовж півроку, переконаний експерт.

"Якщо накинутися на російську нафтянку всім світом, тобто спецслужбам, армії, силам спецоперацій, нашим конфідентам у РФ, усім незгодним і небайдужим, то на кінець року Росія просто не матиме економіки. І цей колос почне валитися. За один день Росія не завалиться, але вже наступний рік за таких умов може бути для нас набагато спокійнішим, нам стане легше тиснути на російську армію, знекровлену нестачею фінансів", – підсумував Світан.

Дивіться відео, в якому полковник запасу ЗСУ Роман Світан розповів, для яких українських міст наступ РФ у серпні-вересні становить найбільшу загрозу, а також коли ЗСУ можуть почати операцію в Брянській області:

Війна в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, США відновили постачання Україні ракет і снарядів – у Reuters дізналися деталі. Постачання США Україні деяких видів озброєнь було знову відновлено.

Нагадаємо, Зеленський не стримав емоцій після атаки РФ по Україні у ніч на 10 липня. Зеленський сказав, що Росія має відчувати наслідки свого терору.

Також раніше повідомлялося, що Трамп готовий вдарити санкціями по РФ – у Politico дізналися головну умову. На сьогодні проєкт закону дозволяє Конгресу втручатися в рішення глави держави.

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Про персону: Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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