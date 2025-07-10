Росія запропонувала новий підхід для завершення війни - з'явились перші деталі

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Росія запропонувала новий підхід до мирних переговорів та відповів, чи принесе це мир для України.

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Росія запропонувала новий підхід для завершення війни / Колаж Главред, фото: скріншоти із відео

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Росія запропонувала новий підхід щодо мирних переговорів

Країни ЄС мають поділитись з Україною системами Patriot

Між США та Росією наростає напруження

10 липня глава МЗС Росії Сергій Лавров в рамках переговорів озвучив нові пропозиції щодо припинення війни в Україні. Ці пропозиції мають бути передані президенту Дональду Трампу. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо, повідомляє УНІАН з посиланням на видання AP-News.

За словами Рубіо, Вашингтон і Москва обмінялися оновленими ідеями щодо можливих мирних переговорів.

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"Я думаю, що це новий і відмінний підхід. Я б не назвав це чимось, що гарантує мир, але це концепція, яку я передам президенту Трампу", – додав держсекретар США.

За результатами переговорів із Сергієм Лавровим, Марко Рубіо заявив, що США планують обговорити з партнерами по НАТО можливість передати Україні системи ППО Patriot. Однак наразі жодна з європейських країн не готова розлучатися з цим озброєнням, попри нагальну потребу України в додаткових батареях.

"Якщо Україна справді є пріоритетом, як заявляють багато країн Європи, то вони мають бути готові поділитися батареями, які наразі їм не потрібні. Сподіваюся, що нам вдасться переконати деяких наших партнерів по НАТО надати ці батареї Patriot Україні, тому що є низка країн, які їх мають, але ніхто не хоче з ними розлучатися", - додав держсекретар.

Рубіо наголосив на важливості передачі таких систем Києву.

ЗРК Patriot / Інфографіка: Главред

Зустріч дипломатів відбулася після телефонної розмови між Трампом і Путіним. Як зазначає Politico, контакт Рубіо з Лавровим відбувався на тлі зростання напруженості між двома країнами та небажання Росії йти на компроміси, що ускладнює дипломатичні зусилля Трампа щодо посередництва у врегулюванні конфлікту.

"Наша стратегія полягає в тому, щоб продовжувати залучати всі сторони до пошуку розв’язання цього конфлікту. Ми будемо залучатися щоразу, коли матимемо таку можливість, як ми це зробили сьогодні. Я повторив те, що сказав президент — і розчарування, і фрустрацію через відсутність прогресу", — сказав Рубіо журналістам після розмови з Лавровим.

Цей дипломатичний контакт вкотре засвідчує складність зусиль щодо досягнення миру в умовах повномасштабної війни та небажання Кремля йти на поступки, навіть попри міжнародний тиск.

Війна в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Сполучені Штати відновили постачання Україні 155-мм артилерійських боєприпасів і високоточних ракет GMLRS. Як повідомляє агентство Reuters із посиланням на джерела, відповідне рішення вже реалізується.

Під час візиту до Рима президент України Володимир Зеленський провів переговори зі спеціальним представником президента США з питань України Кітом Келлогом.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон наразі розглядає звернення України щодо постачання систем протиповітряної оборони Patriot.

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Про джерело: Politico Politico (спочатку відома як The Politico) - американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія. Заснована американським банкіром та медіаменеджером Робертом Оллбріттоном у 2007 році. Висвітлює політику у Сполучених Штатах та на міжнародному рівні, публікуючи статті, присвячені політиці у США, Європейському союзі, Великій Британії та Канаді, пише Вікіпедія. Ідеологічно висвітлення Politico було описано як центристське щодо американської політики та атлантистське щодо міжнародної політики.

2021 року за 1 мільярд доларів США Politico придбала німецька медіакомпанія Axel Springer SE. Axel Springer є найбільшим у Європі видавцем газет і раніше придбала Business Insider. Також існує англомовний тижневик Politico Europe. Цей проект – спільне дітище американського журналу Politico та німецького видавництва Axel Springer. Видання Politico Europe розпочало свою роботу на європейському ринку ЗМІ у 2015 році. У фокусі видання – події у Європі та політика ЄС. Вважається одним із найвпливовіших засобів масової інформації, що працюють у сегменті висвітлення європейської політики. Крім того, з ініціативи Politico регулярно проводяться конференції та дискусії щодо актуальних питань європейської політики.

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