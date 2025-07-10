"Поїхала кукуха": дружина Козловського розповіла, як провела ніч під обстрілом

Стисло:
- У ніч на 10 липня Київ перебував під масованою ракетною атакою
- Дружина Віталія Козловського розповіла, з якими думками пережила це
Уночі 10 липня Київ пережив ракетний обстріл, який лякав за своєю інтенсивністю та наслідками. Українські зірки, які опинилися під атакою, активно діляться емоціями в соціальних мережах.
Серед них - піарниця і дружина Віталія Козловського Юлія Бакуменко. У своєму блозі в Instagram вона зізналася, що в якийсь момент, слухаючи гуркіт від вибухів, стала сумніватися у своєму психічному здоров'ї.
"Все надворі деренчить і вибухає, а я лежу і кручу в голові дві думки: 1. Хай воно все летить сьогодні, і побільше, щоб нічого не лишилось на вихідні, бо нам на гастролі і мені страшно лишати Оскара. 2. Тільки ж помили нам вікна, невже вони виваляться, і дня чисті не постоять? Та й таке. Це вже поїхала кукуха, чи ще ні?" - пише Юлія Козловська.
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Про персону: Віталій Козловський
Віталій Віталійович Козловський - український співак, Заслужений артист України (2009).
Співак має більше 50 нагород і премій, включаючи "Пісня року" (2005-2010), "Золота шарманка" (2007-2010), "Шлягер року" (2007-2010), отримав кілька нагород "Секс-символ", "Людина року", "Золотий грамофон", "Кришталевий мікрофон".
У червні 2023 року був мобілізований до складу Збройних сил України.
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