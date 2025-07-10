Хто займе посаду посла в США: Зеленський розкрив можливу кандидатуру

Зміна посла в США спричинить суттєві перестановки у складі Кабінету Міністрів України найближчим часом.

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Призначення нового посла в США є важливою частиною посилення співпраці України з американською стороною / Колаж: Главред, фото: ОПУ, скріншот

Коротко:

Зеленський планує замінити посла України в США

Міністр оборони Умєров може очолити посольство

Перестановки в Кабміні будуть значними

Міністр оборони України Рустем Умєров може бути призначений послом України в США. У разі цього в Кабінеті Міністрів очікуються значні кадрові зміни. Про це президент Володимир Зеленський повідомив під час спілкування з журналістами.

Зеленський висловив подяку чинній посолці Оксані Маркаровій за роботу і зазначив, що вже обговорив з нею можливі варіанти подальшої держслужби. Президент додав:

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"Я хотів би, щоб Маркарова продовжила працювати в Україні. Але остаточне рішення залежить від неї самої."

Глава держави наголосив на важливості посилення відносин з США в умовах війни, яка наразі визначає бюджет країни:

"Що стосується нового посла і Кабінету міністрів. Я скажу відверто: якщо я вирішу, і це буде найближчим часом, що представляти Україну в США, тобто ключовим нашим послом, буде міністр оборони Рустем Умєров, це, безумовно, вплине на серйозні перестановки в уряді України, зрозуміло чому."

Зеленський додав:

"Тому потрібно, щоб людина була сильною і була в контексті найголовнішого, а це посилення України, насамперед зброя. Тому одна з моїх ідей, що це може бути міністр оборони України. І це має великий вплив на уряд."

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Сполучені Штати відновили постачання Україні 155-мм артилерійських боєприпасів і високоточних ракет GMLRS. Як повідомляє агентство Reuters із посиланням на джерела, відповідне рішення вже реалізується.

Крім того, у Римі президент Володимир Зеленський зустрівся зі спеціальним представником президента США з питань України Кітом Келлогом.

Також президент Франції Емманюель Макрон під час візиту до Великої Британії підтвердив незмінну підтримку України з боку європейських країн у боротьбі з російською агресією.

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Про джерело: Офіс Президента України Офіс Президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат Президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

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