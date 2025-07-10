'Коаліція рішучих' ухвалили важливі рішення щодо України: з'явилися перші деталі

В Україні після припинення вогню планують розмістити військовий контингент.

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Коаліція рішучих ухвалила важливі рішення / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, Главред

Що відомо:

"Коаліція рішучих" підготувала плани майбутнього розгортання контингенту в Україні

Західні війська будуть розміщені в Україні після припинення вогню

Лідери обговорили збільшення інвестицій у виробництво озброєння

Лідери "коаліції рішучих" створять штаб-квартиру у Парижі та завершили підготовку планів розгортання майбутнього контингенту в Україні. Про це повідомляє британський уряд.

Країни вже погодили структуру командування силами, які будуть розміщені в Україні. Станеться це після припинення вогню для його гарантування.

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"Військовий план був розроблений після зустрічі військових керівників у Парижі в понеділок, на якій було узгоджено стратегію створення сил та скоординовано плани з ЄС, НАТО, США та понад 200 планувальниками з 30 міжнародних партнерів", – йдеться у повідомленні.

При цьому було домовлено, що планування в межах коаліції буде продовжуватись на постійній основі. Цим займатиметься багатонаціональний оперативний штаб у Парижі під керівництвом Великобританії та Франції. Там будуть контролюватися всі тактичні та оперативні заходи. Через 12 місяців штаб перенесуть до Лондона.

Координаційну групу також планують створити у Києві, які очолюватиме британський військовий офіцер - генерал-майор.

"Коаліція рішучих" також визначила завдання після припинення бойових дій між Росією та Україною: допомога українським Збройним Силам, а також забезпечення безпеки в повітрі та на морі.

Чисельність збройних сил країн-членів НАТО / Інфографіка: Главред

Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу зазначив, що "коаліція охочих" обговорила збільшення інвестицій у виробництво озброєння для України. Мова йде в першу чергу про дрони-перехоплювачі.

"Це очевидні пріоритети — усе, що потрібно для відбиття російських ударів та посилює наші далекобійні спроможності", — сказав Зеленський.

Він також заговорив про додаткове грошове забезпечення українських сил оборони.

"Ми будемо працювати над цим з партнерами. Поки що цей напрямок без деталей", — додав Зеленський.

Можливість відправки польських військ в Україну - що відомо

Нагадаємо, начальник Генерального штабу Збройних сил Польщі Вєслав Кукула попереджав, що його країна не планує залучати свої війська до можливої миротворчої місії в Україні, однак готова надати логістичну підтримку такій операції.

Хоча раніше, як писав Главред, очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський на запитання, чи розглядає Польща можливість відправки своїх військ, сказав, що Міноборони не розкриватиме карти.

Напередодні з Польщі також прозвучала заява, що країна не перекидатиме на територію України свої війська через небезпеку зі сторони двох недружніх держав - країни-агресорки Росії та Білорусі.

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