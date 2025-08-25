Рус
Москва відкинула мирні ініціативи Трампа: Лавров озвучив вимоги Путіна

Анна Ярославська
25 серпня 2025, 09:01
Ймовірно, Путін не стане зустрічатися із Зеленським, якщо Україна не погодиться на фактичну капітуляцію у військовій, політичній і культурній площині.
Лавров заявив, що під час зустрічей з американцями росіяни "пояснювали" свої військові цілі

Коротко:

  • Москва затягує час і намагається перекласти відповідальність на Київ
  • Кремль не відмовився від своїх ультиматумів
  • "Рупором" цього разу Путін зробив Лаврова

Країна-агресор Росія відкинула мирні ініціативи президента США Дональда Трампа і затягує час, намагається перекинути відповідальність за це на Київ, продовжуючи наполягати на своїх ультиматумах. Про це заявили аналітики Інституту вивчення війни.

У ISW проаналізували заяви міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова в інтерв'ю американському телеканалу NBC.

Про що говорив Лавров в інтерв'ю NBC

Глава російського МЗС зробив низку заяв. Зокрема, він:

  • відкинув мирні ініціативи США - заявив, що вони не враховують "корінні причини" війни;
  • назвав розширення НАТО і "дискримінацію російськомовних" головними причинами війни;
  • повторив військові цілі Росії: нейтралітет України, "захист російськомовних" і усунення загроз для безпеки РФ;
  • просував концепцію "русского міра", вважаючи Україну частиною цього простору;
  • звинуватив Зеленського в небажанні обговорювати території та в тому, що він нібито є "перешкодою миру";
  • сумнівався в легітимності Зеленського - натякав, що той "не законний президент" через неможливість виборів під час війни. Водночас РФ визнає Зеленського "фактичним главою України";
  • заперечував порушення Росією Будапештського меморандуму, стверджуючи, що Україна сама його порушила.
  • послався на проєкт Стамбульського договору 2022 року - фактично капітуляцію України, з правом вето для Росії на будь-які гарантії безпеки Києву;
  • відкинув західні гарантії безпеки для України, просуваючи ідею, що Росія теж має бути гарантом.

"Постійні наполягання Лаврова на тому, що будь-яке припинення війни має бути спрямоване на усунення "корінних причин" війни за версією Росії, зокрема неодноразові заяви після саміту на Алясці 15 серпня, продовжують свідчити про те, що військові цілі Росії не змінилися", - вважають аналітики.

Зі слів очільника Лаврова стало зрозуміло, що російський диктатор Путін не збирається зустрічатися із Зеленським, якщо Україна не погодиться на фактичну капітуляцію у військовій, політичній та культурній площині, як того вимагає Москва.

"Лавров продовжує багатомісячні зусилля Кремля, спрямовані на використання юридично закріпленої нездатності України проводити вибори під час війни та навмисно спотворювати Конституцію і законодавство України. Конституція України забороняє уряду проводити вибори під час дії воєнного стану, а уряд України юридично не може скасувати воєнний стан, поки Росія продовжує атакувати Україну. Лавров, імовірно, намагається впровадити ці виправдання для неучасті в мирному процесі в американський інформаційний простір, намагаючись схилити політику США і громадську думку на користь Росії", - пояснили в ISW.

Переговори про завершення війни в Україні - останні новини

Як писав Главред, США засекретили дані про переговори України та Росії. Обмін дипломатичними і військовими даними, не пов'язаними з переговорами, залишається дозволеним.

Тим часом президент США Дональд Трамп висловив небажання брати участь у зустрічі між Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним, зазначивши, що спершу потрібно зрозуміти, чи зможуть вони взагалі налагодити діалог.

За даними ЗМІ, нинішній глава США не налаштований чинити тиск на Путіна. Він упевнений, що має набагато більший вплив на Київ і європейські столиці, ніж на Москву, і може використовувати це, щоб підштовхнути Україну до укладення угоди.

Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав терміни зустрічі Зеленського і Путіна. При цьому він сумнівається, що у глави РФ вистачить сміливості приїхати на двосторонній саміт.

Коли Путін піде на мирні переговори - думка експерта

Голова ГО "Центр спільних дій", віцепрем'єр-міністр України з питань євроінтеграції (2005) Олег Рибачук вважає, що очільник РФ Путін, найімовірніше, не піде на мирні перемовини, не проконсультувавшись перед цим із лідером Китаю Сі Цзіньпінем.

"Тому далі Трамп, який сказав, що зустріч буде кілька днів, і згадав через кому, що, можливо, питання санкцій традиційно виникне через два-три тижні. Через тиждень уже буде два тижні. А ми розуміємо, що Путін за жодних обставин до консультацій зі своїм куратором у Пекіні нічого не зробить", - сказав Рибачук в ефірі Еспресо.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

