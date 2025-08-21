Новий 'Будапешт' неможливий: в ОП розкрили деталі переговорів про гарантії безпеки

Україна разом з міжнародними партнерами розпочала активну роботу над військовою складовою гарантій.

Єрмак підкреслив готовність України до будь-якого формату переговорів про чесне завершення війни

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак провів першу тривалу координаційну розмову з радниками з національної безпеки Німеччини, Італії, Франції, Великої Британії, Фінляндії, а також представниками ЄС та НАТО.

"Разом йдемо чітко за пріоритетами, які визначили лідери. Все має бути дуже конкретним та дієвим, щоб унеможливити повторення агресії. Памʼятаємо помилку "Будапешту" та десятиліть декларативних заяв. У наш час точно без помилок", — заявив Єрмак у Telegram. відео дня

Активна робота над військовою складовою гарантій безпеки

За словами Єрмака, Україна вже розпочала активну роботу разом із командами інших країн над військовою компонентою гарантування безпеки. Також розробляються плани дій у разі затягування війни російською стороною або зриву домовленостей щодо дво- та тристоронніх зустрічей лідерів.

"Україна готова до будь-якого формату розмови про чесне закінчення війни, і ми вдячні президенту Трампу, всім в Америці, всім в Європі за підтримку. Відповідні кроки мають зробити росіяни, або - відчути додатковий дійсно болісний тиск світу", — додав Єрмак.

Експертна оцінка: іноземні війська як гарантія безпеки

Політолог Петро Олещук переконаний, що ключовою гарантією безпеки для України могло б стати розміщення на її території іноземних військових контингентів.

"Йдеться про щось подібне до гарантій безпеки для Південної Кореї, де розміщено військовий контингент США, і це є однією з найбільш вагомих гарантій безпеки", — пояснив Олещук у коментарі Главреду.

В іншому разі, на його думку, Україна ризикує повторити сценарій Будапештського меморандуму. "Наголошую, реальною гарантією того, що війна Росії проти України не відновиться найближчим часом, може бути тільки присутність західних військових контингентів на території України. Якщо цього не буде, нові гарантії безпеки стануть черговим 'Мінськом', 'Будапештом' чи 'Стамбулом', тобто просто тактичною грою Росії", — зазначив експерт.

Гарантії безпеки для України - що про це відомо:

Як повідомляв Главред, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським висловив готовність надати державі гарантії безпеки. Трамп припустив розміщення на території України американських військ.

Утім, Трамп виступив проти вступу України до НАТО. Але пообіцяв "дуже хороші" гарантії безпеки, які мають влаштувати всі сторони.

Пізніше Трамп сказав, що США не будуть відправляти свої війська до України. Вашингтон підтримає зусилля країн Європи, які готові вдатися до такого кроку. Штати можуть забезпечити західним військам повітряну підтримку.

Про персону: Андрій Єрмак Єрмак Андрій Борисович — український державний діяч, політик, правник, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року. Єрмак народився 21 листопада 1971 року у Києві. Він закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Шевченка за спеціальністю юрист-міжнародник. Багато років він займався юридичною практикою та громадською діяльністю. 21 травня 2019 року Єрмак став помічником президента України Володимира Зеленського. Того ж року він став членом Національної інвестиційної ради, а згодом - членом Наглядової ради Державного концерну "Укроборонпром". 11 лютого 2020 року Андрія Єрмака було призначено на посаду керівника Офісу президента України.

