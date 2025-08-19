"Для України настали вирішальні дні": Мерц назвав терміни зустрічі Зеленського і Путіна

Канцлер Німеччини сумнівається, що у Путіна вистачить сміливості прийти на двосторонній саміт.

Зеленський і Путін, імовірно, проведуть саміт упродовж двох тижнів / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, сайт Кремля

Головні тези Мерца:

Путін і Зеленський можуть зустрітися в найближчі два тижні

Глава Кремля може не зважитися на двосторонній саміт

Очікування від переговорів у Білому домі перевершили прогнози

Зустріч президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна потенційно може відбутися впродовж двох тижнів. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час пресконференції після зустрічі європейських лідерів із президентом США Дональдом Трампом.

"Є відчуття, що для України настали вирішальні дні", - цитує Мерца Sky news.

При цьому німецький канцлер висловив сумнів, що у Путіна вистачить сміливості прийти на двосторонній саміт із Зеленським.

Коментуючи зустріч у Білому домі, Мерц наголосив, що очікування від нинішніх переговорів не лише виправдалися, а й перевершили прогнози. Він також привітав заяву Трампа про намір надати Україні гарантії безпеки, підкресливши, що участь у цьому процесі має взяти вся Європа.

Зеленський розкрив деталі можливих переговорів із РФ

Як заявив президент України Зеленський, країна-агресор РФ запропонувала спочатку провести двосторонню зустріч на рівні лідерів. Після цього Кремль хоче провести зустріч у тристоронньому форматі - з президентом США Трампом. Україна готова до будь-яких варіантів саміту.

"Якщо Україна буде починати ставити умови щодо зустрічі якісь глобальні, безумовно, справедливі, щодо припинення вогню тощо, то в росіян з'явиться сто умов з їхнього боку. Тому я вважаю, що без будь-яких умов ми повинні зустрітися і подумати, який є розвиток цього шляху до закінчення війни", - заявив Зеленський за результатами переговорів у Білому домі.

Коли відбудуться переговори лідерів України та Росії, поки що невідомо.

Зустріч Трампа і Зеленського в Білому домі - головне

Як писав Главред, 18 серпня президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона. У Білому домі він провів переговори з главою Білого дому Дональдом Трампом.

Спочатку була зустріч один на один за участю президентів України і США, а потім Зеленський і Трамп провели переговори з європейськими лідерам.

За підсумками зустрічі українська сторона відкинула будь-які угоди, що передбачають територіальні поступки Росії, і наголосила, що припинення вогню має бути першим і необхідним кроком на шляху до повноцінного і тривалого миру.

Також під час зустрічі Дональд Трамп дзвонив Путіну, щоб узгодити питання зустрічі його і Зеленського. За словами президента США, зустріч Путіна і Зеленського вже готується.

Чи відбудеться зустріч Путіна і Зеленського - оцінка експерта

Професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка Максим Розумний прокоментував імовірність зустрічі президентів Дональда Трампа, Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

"Я вважаю, що формат за участю трьох лідерів - Трампа, Путіна і Зеленського - найменш імовірний. Я продовжую дотримуватися думки, що Путін ніколи не погодиться сісти за стіл із Зеленським, а сам-на-сам - тим більше", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт вважає, що для російського диктатора це буде приниженням, адже він не вважає Зеленського рівним собі.

