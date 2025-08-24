Рус
Росія наполягає на Донбасі: ЗМІ розкрили умову, за якої Україна може погодитися

Руслан Іваненко
24 серпня 2025, 11:18оновлено 24 серпня, 14:55
Росія вимагає передачі Донбасу, а Україна оцінює ризики та шукає надійні гарантії безпеки від США та ЄС.
Донецк
Українські аналітики наголошують, що Донбас залишиться ключовим регіоном у будь-яких майбутніх мирних переговорах / Колаж: Главред, фото: Главред, УНІАН, kremlin.ru

Коротко:

  • Росія вимагає Донбасу, Україна оцінює ризики та західні гарантії
  • Донбас залишається центром війни та ключовим питанням переговорів
  • Поступка Донбасу загрожує українським містам та укріпленням

Росія вимагає від України передачі решти Донбасу як умови для припинення війни, але для Києва ця територія має як стратегічне, так і особисте значення. Як повідомляє The New York Times, доля Донбасу буде ключовим питанням у будь-яких мирних переговорах, включно з дипломатичними зусиллями, які очолює президент США Дональд Трамп.

Донбас став центром військових дій, де загинули десятки тисяч людей з обох сторін. За даними видання, Путін використовував регіон для політичного тиску на Україну ще до вторгнення, а зараз прагне використати його для "торпедування" президента Володимира Зеленського.

Вимога гарантій

"Це отруєна пігулка", — зазначив Вадим Пристайко, колишній міністр закордонних справ.

"Україні доведеться це проковтнути, а там подивимося, як Україна це перетравить".

За коментарями NYT, єдиний спосіб переконати українців поступитися територією — це надійні гарантії безпеки, підкріплені США.

"Але гарантії мають бути міцними, наприклад, з використанням європейського контингенту та американської авіаційної підтримки, що утримає Росію від майбутніх атак", — додали експерти.

Експерти про можливий компроміс

Балаж Ярабік, колишній політичний радник ЄС у Києві, вважає, що Україна може погодитися на поступку територій "в обмін на мирну угоду, яка принесе Україні західні гарантії безпеки".

"Якщо в обмін вона позбудеться Донбасу, я думаю, так і буде", — зазначив він.

Українська позиція та ризики поступок

За словами Трампа, Росія в обмін на Донбас може повернути частину території, можливо, невеликі ділянки на північному сході України, і це рішення він вважає вигідним.

Президент київського дослідницького центру Максим Скрипченко підкреслив: "Ці земельні обміни справді вигідні для України, оскільки вони впевнені в швидкому падінні Донбасу, і тоді Україна не матиме можливості вести подальші переговори".

Водночас, українці бачать ситуацію інакше: повільне просування Росії у регіоні останніми роками та можливість передачі міст і укріплень, що могли б стати плацдармом для майбутнього вторгнення, роблять поступку Донбасу ризиковою.

Гарантии безопасности, гарантии для Украины, инфографика
Безпекові угоди для України / Інфографика: Главред

Погляд військових: США або НАТО мають стати гарантом

Підполковник Максим Жорін, заступник командира Третьої штурмової бригади, заявив, що єдиною реальною гарантією безпеки для України може стати розміщення військових США або НАТО на лінії фронту.

За його словами, Росія як держава-агресор систематично порушує будь-які домовленості про припинення вогню, незалежно від форматів і учасників переговорів. Жорін нагадав, що з 2014 року жодне перемир’я не забезпечило тривалого миру: ані міжнародні організації, ані миротворчі місії, ані підписані угоди не змогли зупинити порушення з боку Росії.

"Будь-яка пауза – це лише тимчасовий перепочинок, а не реальне завершення війни", – підкреслив офіцер.

Плани щодо завершення війни - головні новини:

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський сказав, що Україна готова до перемовин із Росією. Проте Києву потрібні гарантії безпеки, щоб російські окупанти більше не напали.

Трампа робить із Путіна дурня, вважає голова ГО "Центр спільних дій", віце-прем'єр-міністр України з питань євроінтеграції (2005) Олег Рибачук. На його думку, Путін не піде на мирні перемовини без консультацій з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Відмова Лаврова від гарантій безпеки для України фактично призвела до зриву перемовин РФ і США, пише Bloomberg. До того ж Путін публічно не підтвердив готовність надання Україні гарантій безпеки.

Про джерело: The New York Times

The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.

