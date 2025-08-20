Рус
Путін не сяде за стіл переговорів із Зеленським: CNN назвали головний фактор

Маріна Фурман
20 серпня 2025, 11:03
426
Виявляється, кремлівський лідер не готовий до зустрічі із Зеленським.
Путін не сяде за стіл переговорів із Зеленським: CNN назвали головний фактор
ЗМІ зʼясували, чому Путін не готовий до зустрічі з Зеленським / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

Головне:

  • Путін не готовий до зустрічі із Зеленським
  • Кремлівський лідер надалі буде дипломатично маневрувати

У Білому домі активно працюють над підготовкою зустрічі російського диктатора Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського. У ЗМІ вже почалася зʼявлятися інформація про можливе місце зустрічі, однак кремлівський лідер, виявляється, не готовий до переговорів із Зеленським. Про це пише CNN.

Аналітики припускають. що Путін не готовий до прямих переговорів, ні зараз, ні в майбутньому.

відео дня

Для Кремля зустріч із Зеленським означала б визнання українського президента як легітимного лідера країни, яку російська пропаганда роками зображує "маріонеткою Заходу".

"Путіну доведеться змиритися з невдачею зустрічі з президентом, якого він вважає жартом із країни, якої не існує", - пише Орися Луцевич з Chatham House.

Крім того, у керівництво Росії не називає Зеленського на ім’я. Досить часто вони вживають термін "київський режим".

Також у Москві неодноразово вимагали від України проведення виборів, що є незаконним в умовах воєнного стану.

"Путін не вважає зустріч із Зеленським критично важливою, бо його війна — це передусім протистояння із Заходом. Але він може погодитися, якщо матиме гарантії, що вимоги Москви (територіальні поступки) лежатимуть на столі", - йдеться у матеріалі.

У CNN зазначають, що Путін надалі буде намагатися маневрувати. Зокрема, Росія, ймовірно, спробує відновити переговори в Стамбулі за участю високопоставлених осіб — наприклад, Ушакова та Лаврова, але не готова до зустрічі на рівні президентів без гарантій успіху.

Чи готовий Путін до зустрічі із Трампом та Зеленським - думка експерта

Політичний філософ, викладач Карлового університету в Празі, керівник Інституту вільної Росії Олександр Морозов в інтерв'ю Главреду пригадав те, що Путін неодноразово говорив, що не хоче зустрічатися із Зеленським, вважаючи його нелегітимним президентом.

"Йому буде неприємно зустрічатися із Зеленським, але ситуація змінилася. Раніше Путін побоювався, що глобальний альянс підтримки України зможе тиснути на нього або дати Зеленському можливість впливати на переговори", - сказав Морозов.

Він додав, що формат за участю трьох лідерів - Трампа, Путіна і Зеленського - найменш імовірний.

"Я продовжую дотримуватися думки, що Путін ніколи не погодиться сісти за стіл із Зеленським, а сам на сам - тим більше", - підкреслив філософ.

Зустріч Зеленського з Путіним - новини за темою

Раніше Главред писав, що Дональд Трамп після зустрічі у Вашингтоні заявив, що вже почав готувати прямі переговори Зеленського і Путіна.

Нагадаємо, Фрідріх Мерц назвав терміни зустрічі Зеленського і Путіна. Канцлер Німеччини сумнівається, що у Путіна вистачить сміливості прийти на двосторонній саміт.

Крім того, Путін запропонував провести зустріч із Зеленським у Москві. Президент України одразу відмовився від такої пропозиції.

Про джерело: CNN

CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельна мережа новин) — одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин.

Штаб-квартира компанії розташована в місті Атланта, штат Джорджія, однак в інших містах країни, а також закордоном знаходиться багато філіалів. Крім США, телекомпанія транслює по кабельній мережі свої передачі також і на Канаду. Окремий підрозділ "CNN International" здійснює мовлення на 212 інших країн світу через супутник. В усьому світі випуски новин телекомпанії дивляться більш ніж 1,5 мільярди осіб, пише Вікіпедія.

Володимир Зеленський Володимир Путін зустріч Зеленського з Путіним
