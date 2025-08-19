Рус
Мирні переговори як інструмент війни проти Заходу: у чому стратегічний план Путіна

Анна Ярославська
19 серпня 2025, 10:38
Господар Кремля вивчив західне керівництво і вважає його короткостроковим, слабким і нездатним відстоювати свої переконання.
Росія вже намагається перешкодити прогресу, досягнутому на переговорах у Білому домі / Колаж: Главред, фото: сайт Кремля, ОП

Головні тези:

  • Путін не дає Україні жодних реальних гарантій ненападу
  • Кремль намагається ізолювати Україну від союзників
  • Мета Путіна - нові стратегічно важливі території та міста в Україні

Російський диктатор Володимир Путін не дає жодних "гарантій", які б забезпечували, що він знову не вторгнеться в Україну. Натомість Кремль намагається диктувати умови та неухильно намагатиметься зруйнувати західні червоні лінії, щоб ізолювати Україну від її союзників, а США - від Європи. Про це пише оглядач видання The Telegraph Боб Сілі.

За його словами, тактика переговорів Росії - розділяти і панувати.

"Зрозуміло, чого хоче Путін: більше стратегічно цінних українських земель, а разом із ними щонайменше три міста, на захоплення яких російським військам знадобляться роки, якщо це взагалі можливо, і які можна було б використати як потенційний стратегічний плацдарм у разі нового раунду війни. Якщо Україна погодиться, мільйони людей доведеться евакуювати", - йдеться в статті.

Сілі зазначає: Путін вивчив західне керівництво та вважає його короткостроковим, слабким і нездатним відстоювати свої переконання.

"Західне стримування більше не діє. Путін упевнений, що володіє стратегічним терпінням і зможе згодом вимотати Україну і Захід. Скільки західних лідерів, які вели переговори у Вашингтоні, залишаться при владі через п'ять років?", - пише автор статті.

Він зазначив, що Росія вже намагається перешкодити прогресу, досягнутому на переговорах у Білому домі. Так, МЗС Росії заявило, що відкине "будь-які сценарії" за участю військ НАТО в Україні, погрожуючи, що "неконтрольованою ескалацією" з "непередбачуваними наслідками".

"Якщо мирну угоду буде укладено, Росія, безсумнівно, зробить те саме, що вона зараз намагається зробити в Грузії та Молдові, використовуючи прокремлівських олігархів і лідерів, щоб підірвати незалежність цих держав і поступово втягнути їх в орбіту Москви. У такому разі український конфлікт не закінчився б, а лише перейшов би в нову фазу", - вважає оглядач.

Переговори про завершення війни в Україні

Як писав Главред, президент США Трамп сподівається провести зустріч Путіна і Зеленського до кінця серпня. Глава Білого дому заявив, що вже почав підготовку до саміту.

Зустріч Зеленського і Путіна потенційно може відбутися впродовж двох тижнів. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Як заявив президент України Зеленський, країна-агресор РФ запропонувала спочатку провести двосторонню зустріч на рівні лідерів. Після цього Кремль хоче провести зустріч у тристоронньому форматі - з президентом США Трампом. Україна готова до будь-яких варіантів саміту.

Помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що Трамп поінформував російського диктатора Володимира Путіна про завершення в Білому домі переговорів із президентом України Володимиром Зеленським та главами країн ЄС. Під час розмови обговорювали перспективи зустрічі на рівні президентів США, України та РФ, а також ішлося про продовження переговорів на рівні делегацій, повідомляють російські пропагандистські ресурси.

Про персону: Боб Сілі

Повне ім'я - Роберт Вільям Генрі Сілі, більш відомий як Боб Сілі. Був солдатом, іноземним кореспондентом і членом парламенту.

На початку 1990-х чотири роки працював як позаштатний кореспондент для газети The Times, роблячи репортажі з Радянського Союзу, а згодом з території колишнього СРСР. Після першої серії репортажів газета запропонувала Сілі стати постійним спецкором на території СРСР з 1990 по 1994 рр.

"Будучи молодим іноземним кореспондентом, він став свідком розпаду Радянського Союзу, висвітлюючи події по всій країні в період його розпаду. Вперше він попередив про реваншистську Росію в середині 1990-х років і відтоді проводив багато досліджень", - пише про Сілі NATO StratCom.

Також Сілі писав статті для The Spectator і The Sunday Times.

Будучи британським військовослужбовцем, Боб Сілі брав участь у кампаніях в Іраку, Афганістані, Лівії та в боротьбі з ІДІЛ. Був нагороджений Військовим орденом Британської імперії покійною королевою Єлизаветою II.

Був членом парламенту з 2017 по 2024 рік. Попереджав про зростаючу загрозу миру і мінливий характер загроз, які походять не тільки від Росії, а й від Китаю.

Сілі присвятив десятиліття вивченню російської війни, здобувши докторський ступінь на знаменитому факультеті військових досліджень Королівського коледжу в Лондоні.

Нещодавно вийшла друком його книжка "Нова тотальна війна", в якій йдеться про розвиток нової російської теорії війни.

