РФ запропонувала провести двоетапні переговори щодо України: Зеленський розкрив деталі

Саміт має відбутися без попередніх умов, вважає президент України.

Володимир Зеленський розповів про майбутні переговори з Путіним / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua

Головні тези Зеленського:

Кремль запропонував провести спочатку двосторонню зустріч, потім - тристоронню

Україна готова до будь-якого формату, головне - участь лідерів

Дату саміту поки що не визначено

Країна-агресор Росія запропонувала спочатку провести двосторонню зустріч на рівні лідерів. Після цього Кремль хоче провести зустріч у тристоронньому форматі - з президентом США Дональдом Трампом. Про пропозицію Москви заявив президент України Володимир Зеленський за результатами переговорів у Білому домі.

Зеленський підкреслив, що Україна готова до будь-яких варіантів саміту.

"Президент США зв'язався з російською стороною, і проговорив, які можуть бути дипломатичні кроки. Росія запропонувала спочатку двосторонню зустріч Україна-Росія, а потім тристоронню. Ми готові до будь-яких форматів, на рівні лідерів, тому що тільки на рівні лідерів ми можемо вирішити всі складні й болючі питання", - сказав глава держави.

Зеленський уточнив, що поки не знає жодних деталей двосторонньої зустрічі.

"Ми з президентом США проговорювали питання, що всі сторони повинні продемонструвати бажання закінчення війни. І бажання закінчення війни - це дипломатична зустріч на рівні лідерів", - додав він.

Якщо одна чи інша сторона не демонструватиме бажання зустрітися, то Україна просить США діяти відповідно. Йдеться про тиск з американського боку.

Зустріч без попередніх умов

Зеленський вважає, що саміт із Путіним має відбутися без будь-яких умов.

"Якщо Україна буде починати ставити умови щодо зустрічі якісь глобальні, безумовно, справедливі, щодо припинення вогню тощо, то в росіян з'явиться сто умов з їхнього боку. Тому я вважаю, що без будь-яких умов ми повинні зустрітися і подумати, який є розвиток цього шляху до закінчення війни", - заявив президент.

Дати саміту ще немає

Коли відбудуться переговори лідерів України та Росії, поки що невідомо.

"Дата не встановлена, ми тільки після цієї продуктивної зустрічі з президентом та іншими нашими колегами, що курс іде на тристоронню зустріч, і якщо Росія запропонувала президенту США спочатку двосторонню зустріч, Україна ніколи не зупиниться на шляху до миру, Україна готова до будь-якого формату, але на рівні президентів", - заявив Зеленський.

Зустріч Трампа і Зеленського в Білому домі - головне

Як писав Главред, 18 серпня президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона. У Білому домі він провів переговори з главою Білого дому Дональдом Трампом.

Спочатку була зустріч один на один за участю президентів України і США, а потім Зеленський і Трамп провели переговори з європейськими лідерам.

За підсумками зустрічі українська сторона відкинула будь-які угоди, що передбачають територіальні поступки Росії, і наголосила, що припинення вогню має бути першим і необхідним кроком на шляху до повноцінного і тривалого миру.

Також під час зустрічі Дональд Трамп дзвонив Путіну, щоб узгодити питання зустрічі його і Зеленського. За словами президента США, зустріч Путіна і Зеленського вже готується.

Під час брифінгу Зеленський заявив, що тема окупованих територій стане предметом його потенційної розмови з главою Кремля Путіним.

Як Путін використовує Трампа проти Зеленського - думка експерта

Політичний філософ, викладач Карлового університету в Празі, керівник Інституту вільної Росії Олександр Морозов вважає, що російський диктатор Путін після зустрічі на Алясці може "симулювати" саміт утрьох - із Зеленським і Трампом.

"Йому буде неприємно зустрічатися із Зеленським, але ситуація змінилася", - сказав Морозов в інтерв'ю Главреду.

За словами експерта, раніше Путін побоювався, що глобальний альянс підтримки України зможе тиснути на нього або дати Зеленському можливість впливати на переговори.

"Якщо ж у цій зустрічі бере участь Трамп, який фактично виступає посередником і не чинить тиску, то Зеленський на такій зустрічі не зможе впливати на Путіна. Така зустріч, найімовірніше, не призведе до результату, але дасть змогу Путіну "записати" собі ще один успіх для внутрішньої аудиторії", - сказав Морозов.

