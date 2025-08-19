Питання територій ми залишимо між мною і Путіним - Зеленський

Президент України після зустрічі з Трампом у США розповів про ключові результати переговорів.

https://glavred.net/politics/vopros-territoriy-my-ostavim-mezhdu-mnoy-i-putinym-zelenskiy-10690841.html Посилання скопійоване

Зеленський дав брифінг українським журналістам / скріншот

Президент України Володимир Зеленський заявив, що тема окупованих територій стане предметом його потенційної розмови з російським президентом Володимиром Путіним. Про це він сказав під час брифінгу після зустрічі з Дональдом Трампом у США, яку назвав найкращою з усіх попередніх.

"Питання територій - в нас була довга бесіда про це. Вони підготувались з мапою, хоч і в нас була своя. Не можна казати, що окупована така велика частина через те, що у рускіх сильна армія. Такі моменти можливі, щоб президент США розумів, що відбувається в реальності. Такі речі - в мене вперше була така можливість говорити про це з президентом США і його командою і показати ці метри, залиті кров'ю наших людей. Мені здається, що президент почув. (...) Питання територій ми залишимо між мною і Путіним...", - заявив президент.

За словами Зеленського, під час переговорів у Вашингтоні сторони детально обговорювали карту з відображенням контролю над українськими територіями.

відео дня

Окремо Зеленський відзначив, що обговорював із Трампом можливість залучення "коаліції охочих" із понад 30 країн для допомоги Україні.

"Хтось може надати контингент, хтось - фінансову підтримку, хтось - допомогу по морю чи повітрю. Давайте почекаємо", - пояснив глава держави.

Зустріч з Путіним без жодних умов

Щодо можливого мирного процесу, Зеленський заявив, що США та Україна погодилися: усі сторони мають продемонструвати реальне бажання закінчення війни.

"З США ми проговорювали питання, що всі сторони мають продемонструвати бажання закінчення війни. Це дипломатична зустріч на рівні лідерів. Якщо жодна сторона не буде демонструвати такого бажання, то ми будемо відповідно діяти", - заявив він.

Також, за його словами, обговорювалася перспектива зустрічі з участю Росії. Зеленський підтвердив, що Трамп контактував із Москвою для узгодження можливих кроків.

"Спочатку росіяни пропонували двосторонній формат, потім тристоронній. Ми готові до будь-яких форматів (...) Якщо ми будемо висувати якісь умови щодо зустрічі, у росіян зʼявиться сто умов з їх боку", - заявив президент.

Чому Путін пішов на переговори: думка експерта

Військовослужбовець ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що Путін прагне закріпити контроль над окупованими територіями через мирну угоду.

Мусієнко наголосив, що Росія уникає формулювання "припинення вогню", адже для Кремля це лише тимчасовий крок без юридичного закріплення окупацій.

"Припинення вогню – це тимчасовий захід, замороження конфлікту. А далі ми, можливо, звільнимо ці території військовим шляхом, або стануться потрясіння в Росії, чого теж не можна виключати", – зазначив військовий.

"Велика зустріч" у Білому домі

Як повідомляв Главред, президенти України і США Володимир Зеленський і Дональд Трамп увечері 18 серпня провели перемовини в Білому домі. Після цього відбулися перемовини у шишому форматі за участю лідерів Європи.

За підсумками зустрічі українська сторона відкинула будь-які угоди, що передбачають територіальні поступки Росії, і наголосила, що припинення вогню має бути першим і необхідним кроком на шляху до повноцінного й тривалого миру.

Також під час зустрічі Дональд Трамп телефонував Путіну щоб погодити питання зустрічі його та Зеленського.

Більше новин про зустріч у Вашингтоні:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред