Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Переговори Трампа із Зеленським і Путіним: у Кремлі зробили заяву

Олексій Тесля
19 серпня 2025, 10:13
278
Йшлося про продовження переговорів на рівні делегацій, повідомив Юрій Ушаков.
Трамп хоче організувати саміт із Путіним і Зеленським
У Володимира Путіна прокоментували ймовірність тристоронньої зустрічі / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Facebook, ОПУ

Головне:

  • Трамп поінформував Путіна про завершення в Білому домі переговорів
  • Обговорювалися зустрічі на рівні президентів трьох країн

Помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що президент США Дональд Трамп поінформував російського диктатора Володимира Путіна про завершення в Білому домі переговорів із президентом України Володимиром Зеленським та главами країн ЄС.

Під час розмови обговорювали перспективи зустрічі на рівні президентів США, України та РФ, а також ішлося про продовження переговорів на рівні делегацій, повідомляють російські пропагандистські ресурси.

відео дня

"Обговорювалася ідея про те, що варто було б вивчити можливість підвищення рівня представників української та російської сторін, тобто тих представників, які беруть участь у згаданих прямих переговорах", - заявив Ушаков.

Помічник Путіна зазначив, що диктатор подякував американському лідеру "за гостинність і хорошу організацію зустрічі на Алясці, а також за досягнутий під час неї прогрес".

Переговори про припинення війни: думка експерта

Переговори між президентом США Дональдом Трампом і Володимиром Путіним грають на руку Росії. Таку думку висловив кандидат політичних наук і керівник політико-правових програм Українського Центру суспільного розвитку Ігор Рейтерович.

За його словами, Москва дотримується власного стратегічного підходу до конфлікту в Україні. Початкові очікування щодо швидкого завершення бойових дій не справдилися, тож наразі Кремль дедалі більше акцентує увагу на можливих переговорах і тимчасовому перемир'ї.

Зустріч Зеленського з Путіним - новини за темою

Раніше Фрідріх Мерц назвав терміни зустрічі Зеленського і Путіна. Канцлер Німеччини сумнівається, що у Путіна вистачить сміливості прийти на двосторонній саміт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Зеленський, Трамп і Путін можуть зустрітися вже на тижні. Європа отримала сигнал від США з приводу можливої зустрічі.

Як повідомляв Главред, Зеленський заявив, що тема окупованих територій стане предметом його потенційної розмови з російським президентом Володимиром Путіним. Про це він сказав під час брифінгу після зустрічі з Дональдом Трампом у США, яку назвав найкращою з усіх попередніх.

Більше новин:

Про персону: Юрій Ушаков

Юрій Ушаков - російський дипломат, державний діяч. З травня 2012 року обіймає посаду помічника президента РФ. У зоні відповідальності Ушакова - зовнішня політика.

У період з 1996 до 1998 року був постійним представником Росії при ОБСЄ, пізніше, з 1998 до 1999, обіймав посаду заступника міністра закордонних справ. А з 2008 по 2012 рік Ушаков був заступником керівника апарату уряду Росії, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Володимир Путін Юрій Ушаков війна Росії та України Переговори про припинення вогню
Новини партнерів

Головне за день

Більше
У РФ почалася криза з набором у війська, хоча Кремль заявляє про рекорди, - ISW

У РФ почалася криза з набором у війська, хоча Кремль заявляє про рекорди, - ISW

11:03Світ
Мирні переговори як інструмент війни проти Заходу: у чому стратегічний план Путіна

Мирні переговори як інструмент війни проти Заходу: у чому стратегічний план Путіна

10:38Політика
Мирна угода між Україною та РФ: у Трампа назвали головну умову

Мирна угода між Україною та РФ: у Трампа назвали головну умову

09:16Світ
Реклама

Популярне

Більше
"Тільки не Київ": у Кремлі вигадали нову "столицю" Київської Русі, де вона була

"Тільки не Київ": у Кремлі вигадали нову "столицю" Київської Русі, де вона була

Фарширований перець по-новому: весь секрет у начинці

Фарширований перець по-новому: весь секрет у начинці

"Путін реально боїться": військовий розкрив причини поспіху РФ щодо "мирної угоди"

"Путін реально боїться": військовий розкрив причини поспіху РФ щодо "мирної угоди"

Москва готує нову пастку для України - у РНБО розкрили план Кремля

Москва готує нову пастку для України - у РНБО розкрили план Кремля

Які слова українці подарували іншим мовам: більшість людей будуть здивовані

Які слова українці подарували іншим мовам: більшість людей будуть здивовані

Останні новини

11:26

Як продовжити термін служби акумулятора телефону: простий спосіб здивує результатом

11:03

У РФ почалася криза з набором у війська, хоча Кремль заявляє про рекорди, - ISW

10:45

Китайський гороскоп на завтра 20 серпня: Драконам - страх, Собакам - сімейні проблеми

10:38

Мирні переговори як інструмент війни проти Заходу: у чому стратегічний план Путіна

10:13

Переговори Трампа із Зеленським і Путіним: у Кремлі зробили заяву

Путін буде продовжувати гру, поки Трамп не зірветься з гачка — Олександр МорозовПутін буде продовжувати гру, поки Трамп не зірветься з гачка — Олександр Морозов
10:02

"На нього полюють": які проблеми у втікача Олега Винника

09:37

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 19 серпня (оновлюється)

09:31

Нова біда: Філіп Кіркоров потребує допомоги лікарів - причина

09:16

Мирна угода між Україною та РФ: у Трампа назвали головну умову

Реклама
08:56

Хтось дасть солдатів, хтось - гроші: Зеленський розкрив деталі підтримки України

08:31

"Це тиха вода перед бурею": що задумав Путін на День Незалежності 24 серпня

08:10

Нові байки про гарантії безпеки: як Україні не наступити на старі грабліПогляд

08:08

РФ масовано атакувала Полтавщину, є "прильоти": названо цілі ударів

08:02

"Для України настали вирішальні дні": Мерц назвав терміни зустрічі Зеленського і Путіна

07:12

РФ запропонувала провести двоетапні переговори щодо України: Зеленський розкрив деталі

06:45

Дрони атакували НПЗ у Волгограді: спалахнула пожежа

05:25

Які слова українці подарували іншим мовам: більшість людей будуть здивованіВідео

04:30

Тест на гострий зір: лише геній знайде три відмінності на зображенні

04:02

Коли Путін зупинить війну - два варіанти, які можуть перевернути ситуацію

03:35

Все піде, як по маслу: для двох знаків зодіаку тиждень буде максимально вдалим

Реклама
02:48

Питання територій ми залишимо між мною і Путіним - Зеленський

02:17

"Путін реально боїться": військовий розкрив причини поспіху РФ щодо "мирної угоди"

02:10

Саміт на трьох: експерт пояснив, як Путін використовує Трампа проти ЗеленськогоВідео

01:47

Зустріч Зеленського і Путіна вже готується - Трамп

01:30

"Вважаю, що буде": зірка "Баффі" розкрила правду про своє повернення в серіал

01:09

Україна не віддасть території і пропонує США масштабну угоду: підсумки зустрічі

00:52

CNN: США готують гарантії безпеки для України

00:36

"Він десь серед нас": Трамп жорстко осоромився на переговорах у Білому доміВідео

00:07

У найближчі години можуть бути ракетні удари: РФ підняла в небо авіацію

18 серпня, понеділок
23:16

Трамп раптово змінив плани, переговори затягуються: до чого тут Путін

22:59

Трамп анонсував переговори з Зеленським і Путіним: стали відомі перші подробиці

22:34

Путін погодився на гарантії безпеки для України - ТрампВідео

22:30

Нові машини без "запаски": експерти розкрили причину та що пропонують замість неї

22:07

Зеленський і Трамп зробили заяви про окуповані території

21:29

Трамп припустив розміщення військ США в Україні: що кажуть у Росії

21:23

"Ну так сталося": путіністка Валерія заговорила про розлучення з Пригожиним

21:17

"На паузі": ЗМІ рокрили нові подробиці атаки на Волгоградський НПЗ

21:02

Трамп озвучив несподіваний сценарій миру для України: без перемир’я і тиші

21:02

Трамп дуже здивувався: дизайнерка Зеленського розкрила деталі образу президента у США

20:57

Ольга Сумська потрапила в новий гучний скандал - що сталося

Реклама
20:43

Україна в НАТО і гарантії за прикладом 5-ї статті: Трамп зробив заяву

20:40

Трамп натякнув на відправку військ США в Україну - що передбачається

20:37

Наташа Корольова попросила у невістки вибачення дивним способом - деталі

20:25

Зеленський зустрівся з Трампом - перші подробиці переговорів

20:07

Не просто мішень: Сибіга розкрив, чого прагне РФ, атакуючи термінали Азербайджану

19:43

Спека посилиться, а потім прийде різке похолодання: якою буде погода найближчими днями

19:38

Зеленський прийняв у США лідерів Європи та розкрив плани на перемовини з Трампом

19:21

План Трампа і Путіна: ключовий союзник України зробив неоднозначну заяву

19:17

Переговори Зеленського і Трампа в Білому домі - онлайн трансляція вирішальної зустрічі

19:10

"Будапешт" замість НАТО: як Росія руками Трампа намагається повернути УкраїнуПогляд

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти