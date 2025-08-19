Переговори Трампа із Зеленським і Путіним: у Кремлі зробили заяву

Йшлося про продовження переговорів на рівні делегацій, повідомив Юрій Ушаков.

https://glavred.net/world/peregovory-trampa-s-zelenskim-i-putinym-v-kremle-sdelali-zayavlenie-10690871.html Посилання скопійоване

У Володимира Путіна прокоментували ймовірність тристоронньої зустрічі / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Facebook, ОПУ

Головне:

Трамп поінформував Путіна про завершення в Білому домі переговорів

Обговорювалися зустрічі на рівні президентів трьох країн

Помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що президент США Дональд Трамп поінформував російського диктатора Володимира Путіна про завершення в Білому домі переговорів із президентом України Володимиром Зеленським та главами країн ЄС.

Під час розмови обговорювали перспективи зустрічі на рівні президентів США, України та РФ, а також ішлося про продовження переговорів на рівні делегацій, повідомляють російські пропагандистські ресурси.

відео дня

"Обговорювалася ідея про те, що варто було б вивчити можливість підвищення рівня представників української та російської сторін, тобто тих представників, які беруть участь у згаданих прямих переговорах", - заявив Ушаков.

Помічник Путіна зазначив, що диктатор подякував американському лідеру "за гостинність і хорошу організацію зустрічі на Алясці, а також за досягнутий під час неї прогрес".

Переговори про припинення війни: думка експерта

Переговори між президентом США Дональдом Трампом і Володимиром Путіним грають на руку Росії. Таку думку висловив кандидат політичних наук і керівник політико-правових програм Українського Центру суспільного розвитку Ігор Рейтерович.

За його словами, Москва дотримується власного стратегічного підходу до конфлікту в Україні. Початкові очікування щодо швидкого завершення бойових дій не справдилися, тож наразі Кремль дедалі більше акцентує увагу на можливих переговорах і тимчасовому перемир'ї.

Зустріч Зеленського з Путіним - новини за темою

Раніше Фрідріх Мерц назвав терміни зустрічі Зеленського і Путіна. Канцлер Німеччини сумнівається, що у Путіна вистачить сміливості прийти на двосторонній саміт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Зеленський, Трамп і Путін можуть зустрітися вже на тижні. Європа отримала сигнал від США з приводу можливої зустрічі.

Як повідомляв Главред, Зеленський заявив, що тема окупованих територій стане предметом його потенційної розмови з російським президентом Володимиром Путіним. Про це він сказав під час брифінгу після зустрічі з Дональдом Трампом у США, яку назвав найкращою з усіх попередніх.

Більше новин:

Про персону: Юрій Ушаков Юрій Ушаков - російський дипломат, державний діяч. З травня 2012 року обіймає посаду помічника президента РФ. У зоні відповідальності Ушакова - зовнішня політика. У період з 1996 до 1998 року був постійним представником Росії при ОБСЄ, пізніше, з 1998 до 1999, обіймав посаду заступника міністра закордонних справ. А з 2008 по 2012 рік Ушаков був заступником керівника апарату уряду Росії, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред