Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Україна не віддасть території і пропонує США масштабну угоду: підсумки зустрічі

Руслан Іваненко
19 серпня 2025, 01:09оновлено 19 серпня, 01:52
195
Україна зміцнює обороноздатність і робить ставку на стратегічне партнерство зі США.
Україна не віддасть території і пропонує США масштабну угоду: підсумки зустрічі
Україна підписує зі США контракт на $50 мільярдів для виробництва дронів з місцевими компаніями / Колаж Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео

Читайте в матералі:

  • Як Україна співпрацює зі США у виробництві дронів
  • Чому Київ відмовляється від пропозицій Кремля
  • Які кроки робить Україна для зміцнення оборони

Київ планує значно зміцнити свої оборонні можливості, придбавши щонайменше 10 систем протиракетної оборони Patriot, а також інше сучасне озброєння, повідомляє Financial Times.

Масштабна співпраця зі США

Крім того, Україна має намір підписати з США масштабний контракт на суму 50 мільярдів доларів для спільного виробництва дронів за участю українських оборонних компаній. Це є частиною стратегії країни на довгострокове зміцнення оборонного потенціалу та розвитку власної військової промисловості.

відео дня

Позиція Києва щодо миру

Українська сторона відкидає будь-які угоди, що передбачають територіальні поступки Росії, і наголошує:

"Припинення вогню має бути першим і необхідним кроком на шляху до повноцінного й тривалого миру". Київ продовжує відстоювати збереження територіальної цілісності та контроль над усіма захопленими районами.

Відмова від пропозицій Кремля

Видання пише, що Україна не прийме пропозицію президента РФ Володимира Путіна, озвучену під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на Алясці. Вона передбачала замороження лінії фронту в обмін на відведення українських військ із Донеччини та Луганщини, що Київ категорично відхиляє.

Таким чином, Україна продовжує наполягати на комплексному та справедливому врегулюванні конфлікту, орієнтованому на відновлення повного суверенітету та забезпечення сталого миру. Посилення військової співпраці з партнерами, особливо зі США, розглядається як ключовий крок у досягненні цих цілей.

Оцінка експертів

Експерт наголошє, що зустріч Трампа і Путіна 15 серпня 2025 року на Алясці лише підтвердила неприйнятність позиції Кремля. Російський президент фактично висунув ультиматум — передати Донбас в обмін на припинення вогню, пообіцявши натомість якісь "гарантії безпеки" за аналогією з п’ятою статтею НАТО.

Такий підхід свідчить, що Москва не готова до справжнього миру, а прагне нав’язати Україні умови капітуляції. Саме тому Київ відкидає подібні пропозиції й робить ставку на посилення власної обороноздатності та реальну підтримку партнерів.

Зустріч Зеленського і Трампа - головні новини:

Як повідомляв Главред, президенти України і США Володимир Зеленський і Дональд Трамп увечері 18 серпня провели перемовини в Білому домі. Зустріч уже завершилася, почалися перемовини за участю Зеленського, Трампа і лідерів Європи.

Крім того, Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн і його команда беруть участь у опрацюванні потенційних гарантій безпеки для України, повідомило CNN джерело, знайоме з планом.

Також Трамп сподівається провести зустріч Путіна і Зеленського до кінця серпня, повідомляє журналіст Axios Барак Равід із посиланням на джерело. Сам Трамп у своїй соцмережі Truth написав, що вже почав підготовку до переговорів між президентом Путіним і президентом Зеленським.

Читайте також:

Про джерело: Financial Times

Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому і цифровому вигляді та присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

перемир'я війна в Україні мирні переговори Переговори про припинення вогню Зеленський і союзники у Вашингтоні
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Зустріч Зеленського і Путіна вже готується - Трамп

Зустріч Зеленського і Путіна вже готується - Трамп

01:47Політика
Україна не віддасть території і пропонує США масштабну угоду: підсумки зустрічі

Україна не віддасть території і пропонує США масштабну угоду: підсумки зустрічі

01:09Війна
CNN: США готують гарантії безпеки для України

CNN: США готують гарантії безпеки для України

00:52Політика
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 18 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 18 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

"Я тебе люблю": відомий співак публічно зізнався у своїх почуттях до Тіни Кароль

"Я тебе люблю": відомий співак публічно зізнався у своїх почуттях до Тіни Кароль

"Тільки не Київ": у Кремлі вигадали нову "столицю" Київської Русі, де вона була

"Тільки не Київ": у Кремлі вигадали нову "столицю" Київської Русі, де вона була

Москва готує нову пастку для України - у РНБО розкрили план Кремля

Москва готує нову пастку для України - у РНБО розкрили план Кремля

Трамп припустив розміщення військ США в Україні: що кажуть у Росії

Трамп припустив розміщення військ США в Україні: що кажуть у Росії

Останні новини

02:10

Саміт на трьох: експерт пояснив, як Путін використовує Трампа проти Зеленського

01:47

Зустріч Зеленського і Путіна вже готується - Трамп

01:30

"Вважаю, що буде": зірка "Баффі" розкрила правду про своє повернення в серіал

01:09

Україна не віддасть території і пропонує США масштабну угоду: підсумки зустрічі

00:52

CNN: США готують гарантії безпеки для України

Путін буде продовжувати гру, поки Трамп не зірветься з гачка — Олександр МорозовПутін буде продовжувати гру, поки Трамп не зірветься з гачка — Олександр Морозов
00:36

"Він десь серед нас": Трамп жорстко осоромився на переговорах у Білому доміВідео

00:07

У найближчі години можуть бути ракетні удари: РФ підняла в небо авіацію

18 серпня, понеділок
23:16

Трамп раптово змінив плани, переговори затягуються: до чого тут Путін

22:59

Трамп анонсував переговори з Зеленським і Путіним: стали відомі перші подробиці

Реклама
22:34

Путін погодився на гарантії безпеки для України - ТрампВідео

22:30

Нові машини без "запаски": експерти розкрили причину та що пропонують замість неї

22:07

Зеленський і Трамп зробили заяви про окуповані території

21:29

Трамп припустив розміщення військ США в Україні: що кажуть у Росії

21:23

"Ну так сталося": путіністка Валерія заговорила про розлучення з Пригожиним

21:17

"На паузі": ЗМІ рокрили нові подробиці атаки на Волгоградський НПЗ

21:02

Трамп озвучив несподіваний сценарій миру для України: без перемир’я і тиші

21:02

Трамп дуже здивувався: дизайнерка Зеленського розкрила деталі образу президента у США

20:57

Ольга Сумська потрапила в новий гучний скандал - що сталося

20:43

Україна в НАТО і гарантії за прикладом 5-ї статті: Трамп зробив заяву

20:40

Трамп натякнув на відправку військ США в Україну - що передбачається

Реклама
20:37

Наташа Корольова попросила у невістки вибачення дивним способом - деталі

20:25

Зеленський зустрівся з Трампом - перші подробиці переговорів

20:07

Не просто мішень: Сибіга розкрив, чого прагне РФ, атакуючи термінали Азербайджану

19:43

Спека посилиться, а потім прийде різке похолодання: якою буде погода найближчими днями

19:38

Зеленський прийняв у США лідерів Європи та розкрив плани на перемовини з Трампом

19:21

План Трампа і Путіна: ключовий союзник України зробив неоднозначну заяву

19:17

Переговори Зеленського і Трампа в Білому домі - онлайн трансляція вирішальної зустрічі

19:10

"Будапешт" замість НАТО: як Росія руками Трампа намагається повернути УкраїнуПогляд

19:08

Пастка для України: чим закінчаться переговори Зеленського і Трампа

19:02

Українців закликають до донорства крові: до Дня Незадежності стартує соціальна кампанія актуально

18:57

Гарбуз буде як мед: дві речі у вересні, і сусіди заздритимуть вашому врожаюВідео

18:25

Трамп зробив гучну заяву про кінець війни в Україні перед переговорами з Зеленським

18:12

Хвороба чи смерть можуть наздогнати: чи можна носити прикраси померлих родичівВідео

18:00

Встигнути за 13 секунд: лише справжній Шерлок знайде конверт на малюнку

17:56

Потужний 5-бальний шторм наближається до України: найближчим часом вдарить магнітна буря

17:52

Путін території України не отримає: Зеленський оголосив про жорстку позицію

17:37

Робота нафтопроводу "Дружба" повністю зупинилася через влучний удар ЗСУ: що сталося

17:34

Чотири суворі заборони, які вбережуть від неприємностей: прикмети 19 серпня

17:34

"Я вільна жінка": Наталка Денисенко висловилася про залицяльників після розлучення з Андрієм Федінчиком

17:29

Єврофани плюються від обурення: Євробачення змінило логотип конкурсу вперше за 10 років

Реклама
17:17

Що ніколи не можна прати в пральній машині: експерти назвали ТОП-5 речей

17:10

Зеленський перед зустріччю з Трампом поговорив із Келлогом і зробив заяву

17:03

Зеленський, Трамп і Путін можуть зустрітися вже на тижні: деталі від Sky News

16:52

СБУ громить проросійські мережі, які кремль створював десятки років, - експерт

16:38

Українцям почали виписувати масштабні штрафи через рибалку: яка причина

16:32

Б’є на 3000 км і може змінити хід війни - в Міноборони заявили про нову українську ракетуВідео

16:23

Зірку "МастерШеф" образили в супермаркеті через її дітей

16:10

Українці зможуть отримувати одразу дві пенсії: Кабмін готує важливе рішення

15:42

Грабіжники "обнесли" квартиру популярного українського співака

15:39

"Тільки не Київ": у Кремлі вигадали нову "столицю" Київської Русі, де вона булаВідео

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти