Україна не віддасть території і пропонує США масштабну угоду: підсумки зустрічі

Україна зміцнює обороноздатність і робить ставку на стратегічне партнерство зі США.

Україна підписує зі США контракт на $50 мільярдів для виробництва дронів з місцевими компаніями

Київ планує значно зміцнити свої оборонні можливості, придбавши щонайменше 10 систем протиракетної оборони Patriot, а також інше сучасне озброєння, повідомляє Financial Times.

Масштабна співпраця зі США

Крім того, Україна має намір підписати з США масштабний контракт на суму 50 мільярдів доларів для спільного виробництва дронів за участю українських оборонних компаній. Це є частиною стратегії країни на довгострокове зміцнення оборонного потенціалу та розвитку власної військової промисловості.

Позиція Києва щодо миру

Українська сторона відкидає будь-які угоди, що передбачають територіальні поступки Росії, і наголошує:

"Припинення вогню має бути першим і необхідним кроком на шляху до повноцінного й тривалого миру". Київ продовжує відстоювати збереження територіальної цілісності та контроль над усіма захопленими районами.

Відмова від пропозицій Кремля

Видання пише, що Україна не прийме пропозицію президента РФ Володимира Путіна, озвучену під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на Алясці. Вона передбачала замороження лінії фронту в обмін на відведення українських військ із Донеччини та Луганщини, що Київ категорично відхиляє.

Таким чином, Україна продовжує наполягати на комплексному та справедливому врегулюванні конфлікту, орієнтованому на відновлення повного суверенітету та забезпечення сталого миру. Посилення військової співпраці з партнерами, особливо зі США, розглядається як ключовий крок у досягненні цих цілей.

Оцінка експертів

Експерт наголошє, що зустріч Трампа і Путіна 15 серпня 2025 року на Алясці лише підтвердила неприйнятність позиції Кремля. Російський президент фактично висунув ультиматум — передати Донбас в обмін на припинення вогню, пообіцявши натомість якісь "гарантії безпеки" за аналогією з п’ятою статтею НАТО.

Такий підхід свідчить, що Москва не готова до справжнього миру, а прагне нав’язати Україні умови капітуляції. Саме тому Київ відкидає подібні пропозиції й робить ставку на посилення власної обороноздатності та реальну підтримку партнерів.

Зустріч Зеленського і Трампа - головні новини:

Як повідомляв Главред, президенти України і США Володимир Зеленський і Дональд Трамп увечері 18 серпня провели перемовини в Білому домі. Зустріч уже завершилася, почалися перемовини за участю Зеленського, Трампа і лідерів Європи.

Крім того, Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн і його команда беруть участь у опрацюванні потенційних гарантій безпеки для України, повідомило CNN джерело, знайоме з планом.

Також Трамп сподівається провести зустріч Путіна і Зеленського до кінця серпня, повідомляє журналіст Axios Барак Равід із посиланням на джерело. Сам Трамп у своїй соцмережі Truth написав, що вже почав підготовку до переговорів між президентом Путіним і президентом Зеленським.

Про джерело: Financial Times Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому і цифровому вигляді та присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

