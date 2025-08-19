Мирна угода між Україною та РФ: у Трампа назвали головну умову

Головне:
- Сторони неминуче будуть змушені йти на компроміси
- Мирна ініціатива передбачає взаємні поступки
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що для досягнення мирної угоди між Україною і Росією обидві сторони неминуче будуть змушені йти на компроміси.
В інтерв'ю телеканалу Fox News він зазначив, що жодна зі сторін не отримає повного задоволення від умов домовленості.
За його словами, будь-яка мирна ініціатива передбачає взаємні поступки: кожна сторона має бути готовою як до отримання певних вигод, так і до втрат.
"Ніхто не вийде з цього конфлікту з результатом у 100% на свою користь. Доведеться чимось поступитися", - пояснив Рубіо.
Гарантії безпеки для України: позиція США
Генерал Ден Кейн, який очолює Об'єднаний комітет начальників штабів, разом зі своєю командою бере участь у розробці можливих механізмів надання Україні гарантій безпеки. Про це повідомило джерело CNN, обізнане про перебіг підготовки.
За його словами, подібні переговори також ведуться в низці європейських країн. Однак конкретні аспекти того, яким чином США можуть бути залучені до майбутнього договору, поки що не оприлюднені.
Переговори про припинення вогню - новини за темою
Раніше повідомлялося про те, що Зеленський зустрівся з Трампом. Трамп заявив, що існує "розумний шанс" на завершення війни в Україні, якщо відбудеться тристороння зустріч із Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Київ планує значно зміцнити свої оборонні можливості, придбавши щонайменше 10 систем протиракетної оборони Patriot, а також інше сучасне озброєння, Українська сторона відкидає будь-які угоди, що передбачають територіальні поступки Росії.
Як повідомляв Главред, Зеленський заявив, що тема окупованих територій стане предметом його потенційної розмови з російським президентом Володимиром Путіним. Про це він сказав під час брифінгу після зустрічі з Дональдом Трампом у США, яку назвав найкращою з усіх попередніх.
Про персону: Марко Рубіо
Марко Антоніо Рубіо - американський політик, член Республіканської партії. З 2011 року - сенатор США від штату Флорида та фаворит Руху чаювання.
У 2012 році увійшов до Топ-100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time, пише Вікіпедія.
Рубіо був обраний до Сенату 2010 року і зайняв позицію "зовнішньополітичного яструба", висловлюючи жорстку позицію щодо Китаю, Ірану, Венесуели та Куби.
Нещодавно Рубіо повторив позицію Трампа щодо війни Росії та України та заявив, що "конфлікт зайшов у глухий кут" і потрібно його вирішувати.
"Попри жорсткі висловлювання про Росію в минулому, Рубіо, найімовірніше, погодиться з очікуваними планами Трампа тиснути на Україну, щоб вона знайшла спосіб досягти врегулювання з Росією та залишилася поза НАТО", - пише видання The New York Times.
