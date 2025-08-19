Рус
Мирна угода між Україною та РФ: у Трампа назвали головну умову

Олексій Тесля
19 серпня 2025, 09:16оновлено 19 серпня, 10:14
Будь-яка мирна ініціатива передбачає взаємні поступки, каже Марко Рубіо.
Рубіо відмовився називати Путіна військовим злочинцем
Марко Рубіо прокоментував перспективи мирної угоди України з РФ / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, УНІАН

Головне:

  • Сторони неминуче будуть змушені йти на компроміси
  • Мирна ініціатива передбачає взаємні поступки

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що для досягнення мирної угоди між Україною і Росією обидві сторони неминуче будуть змушені йти на компроміси.

В інтерв'ю телеканалу Fox News він зазначив, що жодна зі сторін не отримає повного задоволення від умов домовленості.

відео дня

За його словами, будь-яка мирна ініціатива передбачає взаємні поступки: кожна сторона має бути готовою як до отримання певних вигод, так і до втрат.

"Ніхто не вийде з цього конфлікту з результатом у 100% на свою користь. Доведеться чимось поступитися", - пояснив Рубіо.

Гарантії безпеки для України: позиція США

Генерал Ден Кейн, який очолює Об'єднаний комітет начальників штабів, разом зі своєю командою бере участь у розробці можливих механізмів надання Україні гарантій безпеки. Про це повідомило джерело CNN, обізнане про перебіг підготовки.

За його словами, подібні переговори також ведуться в низці європейських країн. Однак конкретні аспекти того, яким чином США можуть бути залучені до майбутнього договору, поки що не оприлюднені.

Переговори про припинення вогню - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що Зеленський зустрівся з Трампом. Трамп заявив, що існує "розумний шанс" на завершення війни в Україні, якщо відбудеться тристороння зустріч із Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Київ планує значно зміцнити свої оборонні можливості, придбавши щонайменше 10 систем протиракетної оборони Patriot, а також інше сучасне озброєння, Українська сторона відкидає будь-які угоди, що передбачають територіальні поступки Росії.

Як повідомляв Главред, Зеленський заявив, що тема окупованих територій стане предметом його потенційної розмови з російським президентом Володимиром Путіним. Про це він сказав під час брифінгу після зустрічі з Дональдом Трампом у США, яку назвав найкращою з усіх попередніх.

Більше новин:

Про персону: Марко Рубіо

Марко Антоніо Рубіо - американський політик, член Республіканської партії. З 2011 року - сенатор США від штату Флорида та фаворит Руху чаювання.

У 2012 році увійшов до Топ-100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time, пише Вікіпедія.

Рубіо був обраний до Сенату 2010 року і зайняв позицію "зовнішньополітичного яструба", висловлюючи жорстку позицію щодо Китаю, Ірану, Венесуели та Куби.

Нещодавно Рубіо повторив позицію Трампа щодо війни Росії та України та заявив, що "конфлікт зайшов у глухий кут" і потрібно його вирішувати.

"Попри жорсткі висловлювання про Росію в минулому, Рубіо, найімовірніше, погодиться з очікуваними планами Трампа тиснути на Україну, щоб вона знайшла спосіб досягти врегулювання з Росією та залишилася поза НАТО", - пише видання The New York Times.

Марко Рубіо війна Росії та України Переговори про припинення вогню
"Будапешт" замість НАТО: як Росія руками Трампа намагається повернути УкраїнуПогляд

