Чим раніше Україна переможе у війні, тим швидше знизяться ціни у світі - Подоляк

Подоляк висловився про війну в Україні / УНІАН

Чим раніше Україна переможе в війні проти Росії і звільнить свої території, тим раніше знизяться ціни на продовольство в світі. Глобальне зростання цін викликане російським вторгненням, повідомляє Twitter радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Україна - годувальниця світу. Розв'язавши цю війну, Кремль спровокував глобальне зростання цін. Чим швидше ми отримаємо зброю, тим швидше звільнимо свої території. Чим швидше звільнимо території, тим нижче ціни на всіх континентах. Пряма залежність. рішення", - звернувся він до західних партнерів.

Сили оборони України звільняють Харківську область від військ РФ

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 5 травня заявив про початок контрнаступних дій української армії на Харківському та Ізюмському напрямках.

Збройні Сили України звільнили низку населених пунктів на півночі Харківської області. Вдалося вибити окупантів і з Циркунів, звідки російські війська обстрілювали Харків.

15 травня бійці 227-го батальйону 127-ї бригади територіальної оборони вийшли на кордон України з Росією в Харківській області, про що повідомили головнокомандувачу ЗСУ, президенту Володимиру Зеленському.

Аналітики Американського Інституту дослідження війни (ISW) вважають, що російські війська, ймовірно, спробують утримати лінію на захід від міста Вовчанськ в Харківській області, щоб захистити свої наземні лінії зв'язку від Бєлгорода до Ізюма. Рухатися в даному напрямку вони вже не можуть через невдачі в наступі в бік Ізюма. Згідно з прогнозами фахівців, окупанти можуть остаточно піти зі своїх позицій в Харківській області. Найближчим часом може початися контрнаступ ЗСУ в районі Ізюма.

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