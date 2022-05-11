Вітання від ґвалтівника з днем зґвалтування: Путін привітав "ДНР" з "днем республіки", в ОП відповіли

Росія перетворила тимчасово окуповані райони Донбасу на бандитські, кажуть в Офісі президента.
В Офісі президента України відреагували на привітання Росією жителів Донбасу з "днем республіки". За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, це скоріше нагадує ситуацію, коли ґвалтівник вітає з днем зґвалтування.
Про це Подоляк написав у Twitter, зазначивши, що на Донбасі зараз існують не якісь "республіки", а кримінальні анклави.
"Привітання рф мешканців Донбасу з "днем республіки" нагадує вітання від ґвалтівника з днем зґвалтування. Немає ніяких "республік", є кримінальні анклави", – наголосив Подоляк.
Він зазначив, що Росія перетворила регіон на бандитський, проте Україна поверне Донбасу право жити щасливо.
"Колись багатий район, що приймав ЄВРО-2012, перетворився на бандитське Сомалі. Україна поверне Донбасу право на щасливе життя", – написав радник голови ОП.
Нагадаємо, 11 травня російський диктатор Володимир Путін привітав так звану "ДНР" з "днем республіки". У цей день вісім років тому бойовики провели на Донбасі так званий референдум "про самовизначення". Повідомлення з привітанням було розміщене на сайті Кремля.
Раніше повідомлялося, що 9 травня Путін цинічно привітав Україну з 77-ю річницею перемоги у Другій світовій війні. При цьому російський диктатор, який розв'язав повномасштабну війну проти України і вбиває українців, закликав "не допустити відродження нацизму, який приніс стільки страждань людям різних країн".
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