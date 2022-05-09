Україна не хотіла атакувати Крим, а НАТО - Росію: Подоляк розніс промову Путіна на 9 травня

Хворобливі імперські амбіції Росії стали причиною війни - Подоляк / ОПУ

Держави НАТО не збиралися нападати на Росію, а Україна не планувала йти в атаку на окупований Крим. Російські солдати гинуть у спробах захопити іншу країну, а не під час захисту своєї держави. Жодних причин для війни проти української держави не було, окрім болючих імперських амбіцій РФ. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

У своєму Twitter-акаунті він сказав, що українські війська не збиралися силою звільняти з-під російської окупації Крим, а Північноатлантичний альянс не ставив перед собою завдання нападу на Росію. У розв'язаної Москвою війни не було будь-яких раціональних причин.

читайте такожНа Україну очікує два дні перемоги - Хрещатик побачить парад: Зеленський привітав українців з 9 травня "Проговоримо ще раз. Країни НАТО не збиралися нападати на Росію. Україна не планувала атакувати Крим. Російські військові гинуть, не захищаючи свою країну, а намагаючись окупувати іншу. У цій війні не було жодних раціональних причин крім болючих імперських амбіцій Росії", - підкреслив Михайло Подоляк.

Заяви Путіна на День перемоги у Москві 9 травня

Російський президент Володимир Путін виступив 9 травня на Параді перемоги і озвучив чергові пропагандистські меседжі.

За його словами, країни Північноатлантичного альянсу, мовляв, працювали над "підготовкою нападу на Крим та Донбас", а у Києві заговорили про необхідність ядерної зброї. Мовляв, біля кордонів РФ з'являлася "загроза", внаслідок чого війна ставала неминучою.

"Країни НАТО не захотіли нас почути, у них були зовсім інші плани, велася підготовка нападу на Крим, на Донбас. Альянс почав військове освоєння прилеглих до нас територій, у Києві заговорили про необхідність отримання ядерної зброї. Створювалася безпосередня загроза Росії біля наших кордонів. Все свідчило про те, що зіткнення з неонацистами, бандерівцями буде неминучим", - сказав Путін.

Нібито тому Росія першою завдала удару.

"Росія дала попереджувальну відсіч агресору. Це було вимушене рішення сильної, суверенної, самостійної країни", - підкреслив він.

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