Армія України перейшла в контрнаступ на Харківському та Ізюмському напрямках - Залужний

ЗСУ наступають на зайняті військами Росії позиції у Харківській області / Фото Reuters

Збройні сили України пішли в контрнаступ на Харківському та Ізюмському напрямках. Російські війська зосередили свої основні зусилля на Луганському напрямку, де в районі Попасної, Кремінної та Торського тривають запеклі бойові зіткнення. Росія відновила активне застосування крилатих ракет з метою руйнування шляхів, якими йде військово-технічна допомога Києву. У такій ситуації українська держава потребує ракетних систем залпового вогню M142 HIMARS і М270 MLRS. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

У своєму Telegram-каналі він розповівпро розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США, генералом Марком Міллі. Обговорювалася оперативна обстановка щодо війни Москви проти Києва.

За словами воєначальника, йшлося про концентрацію зусиль на Луганському напрямку. У районі Попасної, Кремінної та Торського продовжують йти жорсткі бойові зіткнення. Сили оборони України перейшли в контрнаступ на Харківському та Ізюмському напрямках.

"Традиційно поінформував свого американського колегу про оперативну обстановку. Зокрема, про переміщення основних зусиль противника на Луганський напрямок, де в районі Попасної, Кремінної і Торського тривають запеклі бої, а також про перехід сил оборони України до контрнаступальних дій на Харківському та Ізюмському напрямках", - сказав Залужний.

Також він акцентував увагу на тому, що Росія відновила активні обстріли території України крилатими ракетами. Агресор має намір зруйнувати шляхи постачань зброї Києву від Заходу. У такій ситуації українській державі потрібні ракетні системи залпового вогню M142 HIMARS і М270 MLRS.

Дивіться відео Главред - Арестович розповів, коли буде контрнаступ ЗСУ

читайте такожУкраїна та РФ не підпишуть договір про мир: Київ очікує виключно на капітуляцію Москви - Данілов"Питання надання Україні ракетних систем залпового вогню M142 HIMARS і М270 MLRS є дуже актуальним", - підкреслив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Війна Росії проти України

Заступник командувача військами Росії в Центральному східному окрузі Рустам Міннекаєв раніше заявив, що Москва збирається окупувати всі райони Донбасу, південні регіони України і спорудити коридор до захопленого Криму. Такі завдання окупанти мають намір реалізувати в рамках "другої фази" своєї війни проти України.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович казав, що просування військ Росії сповільнюється, окупанти до 9 травня можуть втратити наступальний потенціал. За його словами, у військ України до тижня може піти на те, щоб зупинити угруповання ворога в напрямку Гуляйполя і "витормозити" його війська на Херсонському напрямку. Можливо, російські загарбники змушені будуть перейти в оборону.

Як вважає спікер Банкової Арестович, масштабний контрнаступ ЗСУ на війська РФ в Україні може розпочатися в середині червня. До кінця травня-початку червня українські війська повинні отримати достатню кількість озброєнь від Заходу. Надалі баланс сил на деяких ділянках може змінитися.

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