Полковника підірвали далекобійною ракетою: деталі ліквідації топофіцера РФ

Ліквідація Руслана Горячкіна - це не просто усунення одного зі старших офіцерів, а серйозний удар по всій системі управління військами РФ.

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ЗСУ завдали удару ракетою Storm Shadow / Колаж Главред, фото Вікіпедія, скріншот YouTube

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Унаслідок атаки було знищено полковника РФ Руслана Горячкіна

Знищений офіцер відігравав ключову роль в ухваленні рішень на фронті

Збройні сили України завдали удару по штабу 8-ї гвардійської загальновійськової армії Росії в окупованому Донецьку. Унаслідок атаки було знищено полковника Руслана Горячкіна, який тимчасово виконував обов'язки командира цього військового з'єднання.

За попередніми даними, удар було завдано із застосуванням ракет Storm Shadow. Військовий аналітик і офіцер ЗСУ Андрій Ткачук заявив в ефірі телемарафону, що ця операція є яскравим прикладом удару на середній дистанції - так званого middle strike, який виводить з ладу управлінську вертикаль противника.

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За словами Ткачука, ліквідація Горячкіна - це не просто усунення одного зі старших офіцерів, а серйозний удар по всій системі управління військами на рівні оперативного командування. Знищений офіцер відігравав ключову роль в ухваленні рішень на фронті та забезпеченні виконання бойових завдань.

/ Інфографіка Главреда

"Він був впливовою фігурою, яка відповідала за функціонування певної ділянки лінії фронту. Головне тут - це успішне застосування ударів середньої дальності, які підривають логістику і командну структуру російських військ", - пояснив Ткачук.

Він додав, що аналогічна тактика активно використовується і на Запорізькому напрямку. Українська розвідка завдає ударів по штабах, військових ешелонах і скупченнях російських солдатів у прифронтовій зоні.

Крім того, за його словами, були вражені інші ворожі об'єкти в Донецьку, Луганську та Ясинуватій. Серед цілей - паливні бази, виробництва FPV-дронів і об'єкти радіоелектронної боротьби.

"Бачимо перші плоди весняних домовленостей із зарубіжними партнерами. Саме вони дозволяють нам ефективно реалізовувати такі удари середньої дальності", - резюмував Ткачук.

Як раніше повідомляв Главред, в окупованому Криму прогриміла серія вибухів. Вибухи було чути в Євпаторії, Севастополі, Бахчисарайському районі, Феодосії, Алушті, Саках, Новофедорівці, Качі, Кіровському, Бахчисарайському районах.

Раніше повідомлялося про те, що командувач 8-ї армії РФ був ліквідований у Донецьку. Російський полковник був ліквідований під час удару по Донецьку.

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Про персону: Андрій Ткачук Андрій Ткачук – офіцер Збройних сил України, військовий експерт, політолог та волонтер. Він є автором цифрового контексту, а також виступає експертом у низці провідних ЗМІ з тем, пов'язаних з війною РФ проти України.

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