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Збройні сили України вийшли на кордон з Росією у Харківській області

16 травня 2022, 00:31

Бійці ЗСУ звернулися до президента Володимира Зеленського і оголосили про виконання бойового завдання.

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Контрнаступ ЗСУ на Харківщині ознаменувався виходом на кордон з Росією / Скріншот відео Територіальна оборона ЗС України

Збройні сили України вийшли на державний кордон з Росією у Харківській області. Військові 227-го батальйону 127-ї бригади територіальної оборони звернулися до президента Володимира Зеленського і доповіли про виконання поставленого завдання.

На сторінці територіальної оборони в Facebook пізно ввечері в неділю, 15 травня, опублікували відео, в якому військові звернулися до головнокомандувача Володимира Зеленського і розповіли про стратегічний успіх під час операції з зачистки півночі Харківської області від російських окупантів.

"Пане президент! Верховний головнокомандувач Збройними силами України. Доповідаю: сьогодні, 15 травня (боєць, ймовірно, видимості, помилково назвав дату "14 квітня", - ред.) 227-й батальйон 127-ї бригади територіальної оборони України вийшов на рубіж і кордон, на лінію розмежування з країною-окупантом. Ми дійшли, пане президенте. Ми тут... ми на кордоні!" – сказав боєць Тероборони.

Також військовий додав, що поруч знаходиться прикордонник, який сказав, що за спиною у бійців знак 910/1.

Нагадаємо, 15 травня голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявляв, що ЗСУ проводять операцію і відтісняють російських окупантів до кордону з РФ на півночі. За його словами, після успішного проведення контратаки українські війська перейдуть до звільнення інших територій.

Армія України звільняє Харківську область від військ РФ

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний 5 травня оголосив про початок тактичних контрнаступальних дій української армії на Харківському та Ізюмському напрямках.

Пізніше в Генеральному штабі ЗСУ заявили про звільнення низки населених пунктів у Харківській області – Олександрівки, Федорівки, Українки, Шестаково, Перемоги та частини села Черкаські Тишки.

Бійці ЗСУ звільнили і Циркуни на Харківщині, звідки російські окупаційні війська обстрілювали Харків.

У 227-му батальйоні територіальної оборони ЗСУ розповіли про звільнення верхнього Салтова, Замуловки, Байрака і Рубіжного.

14 травня в Генштабі ЗСУ повідомили, що Росія відводить свої війська від Харкова. Втім, загарбники, як і раніше, намагаються утримати вже окуповані позиції і маршрути забезпечення.

У американському Інституті досліджень війни вважають, що окупанти Росії вирішили залишити позиції навколо Харкова і більше туди не повертатися. Як вважають аналітики, Україна вже виграла битву за Харків, тому що не дозволила ворожим військам оточити і захопити місто.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович зазначив, що ЗСУ вдалося провести успішну контратаку на Ізюмському напрямку. В результаті українські захисники серйозно відтіснили ворожі окупаційні підрозділи. За словами Арестовича, з військової точки зору це сигналізує про появу ознак початку величезного перелому на напрямку головного удару.

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Харківська область Владислав Бовсуновський війна Росії та України
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