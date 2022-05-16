Спробує забрати всю Луганщину, кинувши позиції біля Харкова: аналітики США озвучили наступні кроки РФ

Аналітики США озвучили наступні кроки армії РФ/ Reuters

Російські війська можуть кинути більше сил на захоплення Сєвєродонецька та Лисичанська на Луганщині, при цьому вони можуть відмовитися від ідеї досягти адміністративних кордонів Донецької області.

При спробах оточити згадані два міста російські окупанти можуть намагатися перерізати останню автомагістраль, яка сполучає ці населені пункти з рештою України. Про це розповіли аналітики американського Інституту дослідження війни (ISW).

Зазначається, що ймовірно армія РФ уже не намагатиметься повністю оточити підрозділи українських військ від Донецька до Ізюма, натомість вони зосередяться на тому, щоб захопити всю Луганську область.

Росіяни можуть спробувати утримати лінію на захід від міста Вовчанськ на Харківщині, щоб захистити свої наземні лінії зв'язку (GLOC) від Бєлгорода до Ізюма. Аналітики зазначають, що поки незрозуміло, чи їм вдасться це зробити. Проте на цьому напрямі російські війська не можуть далі просуватися через невдалий наступ в районі Ізюма.

Оскільки окупантам уже неодноразово не вдалося форсувати річку Сіверський Донець поблизу села Білогорівка на Луганщині – там їх щоразу розбивали українські військові– російські операції можуть посунутися далі на схід.

Також аналітики США спрогнозували, що російські загарбники остаточно покинуть позиції біля Харкова.

Зазначається, що найближчим часом може початися наступ захисників України в районі Ізюма.

Крім цього, американські аналітики припустили, що війська РФ прагнуть встановити постійний контроль на півдні України – про це свідчить той факт, що російські сили зміцнюють окуповані населені пункти в регіоні.

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Раніше у Міноборони назвали головну проблему у порятунку воїнів з Азовсталі. До переговорів з президентом РФ залучили багатьох світових лідерів та всі можливі міжнародні організації, але російський диктатор не дає згоди на визволення українських бійців.

Також раніше повідомлялося, що Збройні сили України вийшли на державний кордон з Росією у Харківській області. Це зробили військові 227-го батальйону 127-ї бригади територіальної оборони.

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